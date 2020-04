Fred Perry dedica una col·lecció a l'Amy Winehouse més pin-up

Com cada any, Fred Perry torna amb una nova col·lecció dedicada a Amy Winehouse feta en col·laboració amb l'Amy Winehouse Fundation. Inspirada en els dissenys originals que vestia i en l'estil personal d'ella, la firma anglesa proposa un ampli desplegament de moda exclusivament femenina basada en l'icònic llegat de creativitat de la cantant, morta als 27 anys el 2011. Com en cada ocasió, la col·lecció explora les diverses arestes de l'estil de l'artista. En aquesta ocasió, li ha tocat el torn a la part més pin-up de l'univers de la cantant.

La línia, que ja està a la venda a la web de la firma, destaca per la seva paleta monocromàtica de negres i vermells. També inclou detalls com pics, estampats de quadres i, fins i tot, animal print. A més, també s'addereix a la figura de Winehouse per ser lleugerament més cenyida del que ho solen ser els dissenys propis de Fred Perry, que solen ser més aviat amples. Entre les peces icòniques incloses en aquest conjunt hi ha el polo, peces de punt i caçadores d'estil bomber.

Totes aquestes peces estan adornades amb motius en forma de cor, en referència als distintius tatuatges que duia Winehouse. També destaquen els vestits en forma de polo llarg que tenen dos botons més al bust que els habituals de la firma. Amb la recaptació d'aquesta col·lecció, Fred Perry dona suport a la tasca de l'Amy Winehouse Foundation en l'ajuda a persones amb addiccions.