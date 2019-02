'Bola de Drac' torna del record i es converteix en una col·lecció càpsula

'Bola de Drac' torna en forma de minicol·lecció càpsula per a noi. La firma Bershka ha plasmat la iconografia de la sèrie manga, escrita i dibuixada per Akira Toriyama i popularitzada a Catalunya per TV3, en una dessuadora i en una samarreta. La primera, de color negre, porta dibuixats a la part de l'esquena personatges com Son Goku, el Vegeta o Son Gohan. A la part frontal porta la bola de drac de quatre estrelles dibuixada al pectoral dret.

L'altra peça de la col·lecció, la samarreta blanca, porta escrit a la part del davant 'Dragon Ball Z', el nom de la segona sèrie, que va adaptar els 42 volums publicats per la revista setmanal 'Weekly Shonen Jump', lloc on van aparèixer primer les aventures del petit Son Goku. A la part posterior, hi apareix en mida gran el drac màgic que invoquen quan a la sèrie aconsegueixen ajuntar les set boles de drac. La samarreta costa 15,99 euros i la dessuadora, 29,99.

Aquesta col·lecció càpsula va en la línia de Bershka de reproduir en la seva roba icones de la televisió. Sense anar més lluny, últimament s'han pogut veure peces amb imatges impreses de les sèries 'Beverly Hills', 'El Dr. Slump' o 'Snoopy'.