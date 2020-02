Delpozo i Anthropologie llancen una col·lecció conjunta

La firma nord-americana Anthropologie ha anunciat que llançarà una col·lecció càpsula per a la primavera 2020 de la mà dels espanyols Delpozo, una firma especialitzada en prêt-à-couture. La futura línia té més de 20 peces i inclou des de roba de vestir fins a roba per a la llar o mobles. La col·lecció es manté fidel a l'estil femení delicat de Delpozo, amb les seves característiques creacions multicapa, prisats i brodats. Les peces clau inclouen un maxivestit verd maragda i estampat, una faldilla de tul brodat amb lluentons i amb diadema a joc, una gavardina de jacquard, una dessuadora de color nude i detalls en rosa neó i un parell de sabatilles d'estil chunky també de tons neó.

En la col·lecció de roba per a la casa, l'estil d'Anthropologie –amb seu a passeig de Gràcia des de fa un any aproximadament– es complementa amb els agosarats estampats de Delpozo, que s'apliquen a una butaca de vellut, a roba de llit reversible, a llibretes folrades de seda i als llapis. Gill McCulloch, directora de compres d'Anthropologie a Europa, ha explicat que "Delpozo és preuada per la seva filosofia creativa i artesanal, que sintonitza perfectament amb l'esperit d'Anthropologie". "El seu ús creatiu del color, les siluetes i el seu enfocament atemporal del disseny encaixa de manera natural amb Anthropologie i les seves clientes", afegeix

Els preus van dels 45 € de la diadema fins als 555 de la butaca. Els articles estaran disponibles a la botiga online a partir del dimarts 11 de febrer. Delpozo és una firma de prêt-à-couture rellançada el 2012 i hereva de la tradició artesanal de Jesús del Pozo, que va fundar la casa el 1974. Després de la seva mort, Delpozo ha desfilat a les passarel·les de Madrid, Nova York i Londres. Anthropologie, fundada el 1992 a Pennsilvània, actualment opera més de 200 botigues a tot el món després d'haver-se convertit en el lloc de referència per als que busquen una acurada selecció de peces, accessoris, regals i decoració que reflecteixin el seu propi estil. El 2009 la signatura va inaugurar la seva primera botiga fora dels EUA a Londres, i ara mateix compta amb 15 botigues al Regne Unit i cinc més a la resta d'Europa, incloent-hi la de Barcelona, inaugurada el 2019.