La fluïdesa de gènere es fa un lloc entre les fragàncies de Paco Rabanne

La firma de moda que va fundar a mitjans dels anys seixanta a París el dissenyador basc Paco Rabanne ha tingut d'uns anys cap aquí un èxit fulgurant en el terreny de la perfumeria. Sota la tutela de la família Puig, amb qui es va associar per comercialitzar perfums amb la seva firma a principis dels anys setanta, ha assolit cotes de popularitat molt elevades amb fragàncies que, tant en el terreny olfactiu com en el del màrqueting, separaven molt bé entre l'home i la dona. En el sentit més clàssic dels dos termes.

Sense anar més lluny, un dels grans referents que la majoria de la gent té en ment quan es parla de la perfumeria d'aquesta marca és Invictus, una colònia que ha suposat un gran èxit de vendes i que té com a imatge de marca Nick Youngquest, un exjugador de rugbi australià convertit en celebritat global gràcies a l'anunci que protagonitza per a la marca. Amb una complexió física forta, el model es passeja per dins d'un camp de joc amb una copa sobre el braç, un símbol del triomf del mascle més clàssic que ha suposat per a Rabanne un gran encert de màrqueting.

El mateix passa amb l'anunci d'una altra exitosa fragància de la marca, Pure XS for Her. Protagonitzat per l'actriu, model i –sobretot– estrella de les xarxes Emily Ratajkowski, l'anunci presenta una dona absolutament sensual i amb un físic que compleix amb l'ideal de bellesa femení més estereotípic, que van fent caure rendits als seus peus tota una sèrie d'homes al llarg de l'espot, durant el qual ella es va despullant.

Tot i aquests precedents, la firma sembla haver pres ara un nou rumb. Sis anys després d'arribar al càrrec, l'actual director creatiu de la firma ha estrenat recentment Pacollection, un assortiment de fragàncies que tenen poc a veure amb les anteriors. Sis anys després d'arribar a la marca, el francès Julien Dossena ha llançat aquesta col·lecció de sis colònies que, com ell mateix explica, "reflecteixen les identitats múltiples de la seva expressió en el marc de la noció de fluïdesa de gènere, és a dir, amb total llibertat, més enllà de les fronteres de gènere". Per aquest motiu, assegura, ha volgut "conferir a aquests perfums una personalitat pròpia amb acords sorprenents que s'omplen de vida", perquè això "constitueix el veritable esperit de Paco Rabanne, com un conjunt d'individualitats en què podem reconeixe'ns".

En total, es tracta de sis fragàncies –Genious Me, Erotic Me, Fabulous Me, Crazy Me, Dangerous Me, Strong Me– que es presenten com una col·lecció d'estats d'ànim aptes totes tant per a homes com per a dones que volen marcar "el mig segle de l'exploració particularment inusual en el món de la perfumeria de Paco Rabanne", tal com expliquen des de la marca. "El 1969, el període creador del dissenyador de moda va aprofundir en l'experimentació sobre les possibilitats de la moda amb una infinitat de projectes innovadors en què el paper, el cuir fluorescent, el metall triturat o el punt d'alumini es van incorporar a l'alta costura moderna", recorden. Amb aquest mateix punt de partida, Rabanne va llançar ja de la mà de Puig el seu primer perfum, al qual va anomenar Calandre, que va ser interpretat com una creació heterodoxa en el context marcadament clàssic del perfum francès d'aquells anys.

Dissenyades cadascuna per un perfumista diferent, porten ingredients poc habituals en la perfumeria, cosa que deixa bona nota de l'ànim de ruptura amb els convencionalismes que demostra aquesta línia. Entre aquests, destaquen olors com la de la llet, la carbassa, la davana o el wasabi. Tots combinats amb multitud d'altres notes olfactives. A més, el pot també vol trencar tòpics i està fet amb un material d'aparença metàl·lica que, lluny del que podria semblar, és flexible. Si es coneix mínimament la trajectòria de Rabanne, aquest material recorda els seus vestits metàl·lics i les tecnologies aeroespacials on va anar a buscar inspiració per a les seves creacions avantguardistes.

Cinquanta anys després la firma ha mirat enrere, al manifest no escrit del fundador, per encarar el futur i sumar-se a la potent tendència actual de no marcar barreres de gènere en cap àmbit de la moda. Tampoc en la perfumeria.