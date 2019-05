Les gorres de Picture: com portar la sostenibilitat al cap

Picture, marca líder en confecció orgànica, fa una aposta seriosa per al pròxim estiu afegint el seu concepte de sostenibilitat a la seva àmplia varietat de gorres. Seguint la línia i els valors de la marca, Picture ha dissenyat una línia de gorres fetes exclusivament de cotó 100% orgànic. A més de protegir el medi ambient, però, la marca també investiga perquè, a part de sostenible, sigui còmoda i tingui un disseny equiparable al de qualsevol altra marca de les que segueixen estrictament les tendències de la moda.

Les seves gorres són només de cotó perquè volen –a part que siguin respectuoses amb el medi ambient– que siguin lliures de crueltat animal. És a dir, Picture inclou el benestar animal quan parlem de la noció de producció responsable. Segons expliquen des de la marca, el proveïment de materials com el plomissol, la ploma, el cuir o la llana sovint està relacionat amb problemes de tractament animal, cosa que ells volen evitar. En aquest sentit, la marca avança cada cop més cap a alternatives com cuir de poliuretà, per posar un exemple.

"Considerem el desenvolupament sostenible com un poderós impulsor del progrés i la innovació. Sempre buscant alternatives als materials contaminants, oferim productes fets d'un mínim del 50% de cotó orgànic amb un valor igual o superior al cotó convencional", expliquen des de la marca. "El nostre cotó orgànic es cultiva sense l'ús de pesticides ni fertilitzants, i tots els tractaments estan garantits com a lliures de productes químics tòxics o nocius", conclouen des de la firma, fundada el 2008 per tres amics fans de l'skate a Clarmont d'Alvèrnia, a França, i que ostenta el certificat GOTS (Global Organic Textile Standard), un dels més exigents del mercat.