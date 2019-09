La història de la moda, en 100 vestits

Si pensem en vestits podem imaginar-nos des del 'little black dress' que portava Audrey Hepburn a 'Esmorzar amb diamants', un exemple de minimalisme sobri, fins a tot el contrari: l'excés i el barroquisme del vestit de núvia de Lady Di. Entre aquestes dues peces hi ha anys de diferència, i tot un món. Un univers. L'univers de la moda, que es pot explicar, precisament, a través dels seus vestits.

Amb aquest objectiu acaba d'arribar a les llibreries 'Historia de la moda en 100 vestidos' (Lunwerg), de la il·lustradora nord-americana Megan Hess, que té una llarga carrera com a il·lustradora de moda.

Al llibre, Hess proposa els 100 vestits que han suposat una fita en la història de la moda, ja sigui per la seva espectacularitat, la seva gosadia o el treball artesà que hi havia darrere seu. Hi ha peces de Versace, Valentino, Armani, Prada, Dolce & Gabanna, Dior, Chanel o Chloé que a més inclouen anècdotes i històries secretes sobre cadascun dels vestits.

Una obra imprescindible per als amants de la moda.