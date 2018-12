La història (també) l'han escrit les dones

"Els nostres llibres escolars d'història mentien des del primer capítol [...]. Es veia un prat amb uns senyors prehistòrics que caçaven enormes animals salvatges i unes senyores prehistòriques que netejaven la cova i cuinaven l'estofat de mamut". Així comença el llibre 'Herstory' (Lumen), de María Bastarós i Nacho M. Segarra, il·lustrat per Cristina Daura, que vol reivindicar la importància de les dones des de l'antiguitat fins a l'actualitat, una importància molt sovint ignorada en els llibres de text i acadèmics.

El llibre comença a la prehistòria i acaba al segle XXI i repassa figures femenines destacades, tot i que d'èpoques antigues n'hi ha moltes menys que a partir del segle XIX. De l'antiguitat destaquen dones com la científica i estudiosa Hipatia, la reina Gala Placídia i la poetessa Safo, que són grans excepcions en una època dominada pels homes. Del segle V al segle XIV apareixen dones desconegudes per al gran públic com Dihia, reina i guerrera de les tribus nòmades 'yarawa'; Walpurgis, monja anglesa i primera escriptora del país; l'emperadriu xinesa Wy Zeitan; Santa Hildegarda de Bingen i la mestra budista Machig Labdrön.

A partir del segle XV i fins al segle XVIII, el llibre destaca figures tan conegudes com Joana d'Arc, Santa Teresa de Jesús i Cristina de Pizán, i posa un relleu especial a explicar la terrible campanya de terror que es va iniciar contra moltes dones a l'Europa dels segles XVI i XVII sota l'excusa de la caça de bruixes. Des de l'òptica feminista es fa una mirada crítica a moments clau com la Revolució Francesa.

Del segle XIX destaquen les primeres lluitadores pels drets de les dones i el sufragi universal, artistes, científiques i escriptores com Mary Shelley, Ada Lovelace i Florence Nightingale, que van ser revolucionàries en els seus àmbits.

El llibre dedica un ampli espai a les dones dels segles XX i XXI, des de les sufragistes fins a figures cabdals en diversos àmbits com Emma Goldman, Huda Shaarawi, Frida Kahlo, Margaret Mead, Virginia Woolf, Virginia Apgar i Simone de Beauvoir.

El llibre acaba amb un repàs al segle XXI i a moviments com Femen, tragèdies com els feminicidis de Ciudad Juárez i la lluita de Malala Yousafzai pel dret de l'educació de les nenes.