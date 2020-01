Quins són els hotels preferits dels millors arquitectes del món?

Ningú sap apreciar tan bé un edifici i tots els seus secrets com un arquitecte. Per això l'editorial Phaidon ha reunit 250 dels millors professionals del món per fer Where Architects Sleep, un llibre que vol ser la guia definitiva per trobar els millors hotels de tot el món i que acaba d'arribar a les llibreries.

Amb més de 1.200 recomanacions, el llibre inclou des d'allotjaments de luxe en destinacions turístiques famoses fins a hostals senzills en indrets poc populars. Així, gràcies a aquest llibre es pot descobrir un fantàstic ryoka als Alps japonesos, una cabana amb sostre de palla a Mèxic i una tenda al mig de l'estepa de Mongòlia.

El llibre va ser creat per Sarah Miller, fundadora i redactora en cap de la revista britànica Condé

Nast Traveller durant quinze anys. Quan era petita, explica, li encantava l'hotel dels seus avis i va acabar convertint-se en una experta en els detalls que convertien aquell lloc en excepcional. I per això va voler reunir les opinions d'arquitectes com Norman Foster, John Pawson, Amanda Levete i Shigeru Ban, entre altres, sobre els seus hotels preferits en més de cent països.

El llibre utilitza diversos símbols per especificar quins dels allotjaments són econòmics, aptes per a famílies, sostenibles, de luxe, i detalla totes les localitzacions.

Where Architects Sleep es l'última entrega de la sèrie Phaidon, que incloutítols com Where Chefs Eat, Where to Eat Pizza, Where to Drink Beer, Where to Drink Coffee i Where Bartenders Drink.