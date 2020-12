53 idees originals per fer regals per Nadal i Reis

Tot i que potser el que més voldríem aquestes festes és que ens regalessin unes vacances a algun lloc exòtic al qual per ara és millor no anar-hi, segur que en la llista que us proposem a continuació podeu trobar alguna cosa que us ajudi a oblidar les restriccions que ens afecten. És un llistat de 50 coses de tota mena que us poden servir per fer un regal a algú que estimeu, a algú que no estimeu o, fins i tot, per demanar-ho per a vosaltres mateixos a algú que us vulgui fer un regal i ja us hagi regalat massa mitjons en aquesta vida. Hi ha menjar, beguda, joieria, cultura, tecnologia, artesania, cosmètica, moda... Si no us agrada res de les 50 coses que us proposem, llavors el que heu de demanar als Reis o al Pare Noel és una mica d'il·lusió per la vida. O potser és que sou tan avorrits que en comptes de regals feu bizums...

Tipografies i grafitis per als més petits

Aquest no és un llibre normal. És un llibre de Coco Books pensat per xalar de valent tot pintant i dibuixant mentre els petits aprenen les formes de les lletres, què són les tipografies i els grafitis. Un regal ideal per als amants del disseny per 16,15 euros. Un llibre per grafitejar i tipografiar que va rebre la menció especial del Premi No-Ficció a la fira de Bolonya.

Una mascareta de María Jiménez

La pandèmia ens ha fet grisos, a la vista i, a alguns, també per dins. Un bon antídot es posar-nos la cantant María Jiménez a la cara. A través de la seva web, ven tota mena de productes inspirats en la imatgeria de la seva carrera. Les samarretes són molt xules, i fins i tot hi ha bijuteria que imita joies que ella ha portat molt. Les mascaretes estan inspirades en l'estètica que va desenvolupar en la seva tornada als escenaris amb el disc que va fer sencer amb cançons de Sabina. Un regal de 14,95 euros ideal per dir-li al coronavirus: "Se acabó".

Joies per a tots els gustos (i butxaques)

Per a les persones a les quals els agrada seguir la moda i les tendències, moltes vegades és complicat fer-ho en el terreny de la joieria per l'elevada despesa que suposa. Per aquest motiu, resulta atractiva la proposta de Trium Jewelry, una empresa fundada per dos socis catalans el 2018 que des que va néixer s'ha fet un lloc en el sector amb els seus dissenys. Fetes amb plata 925 (o de primera llei) i xapades amb or de 18 quirats, les seves creacions resulten assequibles per al gran públic, però no per això es fan malbé de seguida. Hi ha collars tant per a home com per a dona amb preus a partir de 16 euros.

Vodka fet d'aigua siberiana

El vodka Beluga Noble és el suau resultat de la feina dels mestres de la destil·leria russa Mariinsky. Elaborat amb aigua pura extreta de pous de 200 metres de profunditat de Sibèria i alcohol fet a partir de cereals, aquest vodka cristal·lí es presenta com a equilibrat al nas, suau i fresc al paladar i amb un punt de gust de pruna i subtils notes d'arròs. Recomanen servir-lo només amb gel o utilitzar-lo en cocteleria per la seva puresa. El venen en botigues especialitzades i el preu de l'estoig que han preparat per a aquest Nadal és d'uns 50 euros. Porta de regal un got.

Un succionador de clítoris avançat

Si l'any passat vam viure el boom del Satisfyer, aquest any hem viscut l'evolució i proliferació d'aquest tipus de joguines eròtiques –els succionadors de clítoris–, que han batut rècords de vendes amb el confinament. Si voleu fer un regal picant i original podeu optar per Mambo, el succionador de clítoris més avançat de la marca PlatanoMelon, pensat per aconseguir els orgasmes més intensos i que proporciona una estimulació progressiva sense contacte directe.

View this post on Instagram A post shared by Platanomelón (@platanomelon)

Unes botes salvatges

La firma italiana Premiata es caracteritza perquè no permet passar desapercebut qui es posi un dels seus calçats. Tenint en compte com està el panorama, potser no és mala idea. Entre tanta gent que ha optat pel xandall i el pijama com a estil de vida, opcions estètiques com les d'aquesta marca són les que ens fan únics. Encara que tinguin aquesta estètica urbana, estan pensades per fer trekking. N'hi ha per a home i per a dona en un ventall estètic molt ampli. Les de la imatge costen 375 euros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Premiata (@premiataofficial)

Els fonaments d'un bon DJ

Si vols que el teu fill es pugui guanyar la vida dignament algun dia, potser una bona opció –si ja has fet tard perquè sigui futbolista– és comprar-li una taula perquè aprengui a punxar. Pioneer té un controlador de DJ per a principiants que pot resultar útil per a aquest propòsit. És intel·ligent, intuïtiu i compatible amb smartphones. A més, és molt lleuger i fa que pugui transportar-se fàcilment. El DDJ-200 costa uns 140 euros. Si el compreu també li haureu de comprar uns cascos, perquè fins que no sigui DJ professional serà millor no haver-lo de sentir punxant.

Pijama? Sí, però...

Regalar pijames de franel·la és una cosa molt d'àvia. Dit això, se li pot donar un tomb al concepte regalant un pijama que sigui bo, bonic, elegant i modern. La solució podria passar per comprar-ne un a Muji, on n'hi ha de molt fins, tant d'home com de dona. Llisos i amb quadres, la firma els ven a preu de temporada a uns 60 euros, però recentment a la web en tenien de rebaixats que sortien per uns 30. Ara que en portem tantes hores i tants dies, és l'ocasió ideal per portar-los bons i bonics.

Xampany rosa (a.k.a. 'rosé')

La dita castellana diu que a nadie le amarga un dulce. El mateix podríem dir de Moët & Chandon. Qui arronsarà el nas quan obri el paquet i vegi que li regales una ampolla d'aquest prestigiós escumós? Doncs ningú. La maison francesa ha preparat una edició especial del seu xampany Imperial i també del seu Imperial rosé. Surt per poc més de 38 euros al Club del Gourmet d'El Corte Inglés, on es poden trobar els estoigs que han dissenyat per a aquest Nadal i Cap d'Any.

Una samarreta LOL

L'actualitat informativa ens persegueix per tants llocs actualment que al final es converteix en part de la nostra història pop. Així ha passat amb la frase de la gent melangiosa del franquisme que volien anar al Valle de los Caídos quan ja no es podia amb l'excusa que volien anar a missa. El seu crit desesperat de "queremos ir a misa" s'ha convertit en samarreta a la botiga en línia Cirope de Freza, on la venen per 22 euros i escaig. Tenen una gran especialització en frases de folklòriques i de La Veneno. És a dir, és moda compromesa.

Dàmaris Gelabert en format conte

Si teniu fills, nebots, fillols o fills petits d'amics segur que sabeu qui és Dàmaris Gelabert, i és ben probable que fins i tot en conegueu alguna cançó. Ara arriba a les llibreries Qui soc jo?, un llibre basat en la cançó del mateix nom i editat per El Cep i la Nansa que gira al voltant dels temes més populars de la cantant. El llibre compta amb les il·lustracions de Sebastià Serra i l'adaptació és a càrrec de Montserrat Balada i Jonathan Gelabert.

Un calendari d'Advent (cosmètic)

Tradicionalment, els calendaris d'advent eren de xocolata o de dolços en general. Però amb l'èxit de la vida saludable i la conscienciació social contra l'excés de sucre de la nostra dieta potser seria bo donar-li un tomb a aquesta tradició. Una bona manera de fer-ho és optant per un calendari d'Advent de cosmètica, que quan acabi l'Advent ens haurà a ajudat a veure'ns millor i no pitjor. El de la firma Valmont és una opció de luxe que potser una vegada a l'any ens podem regalar. La seva elegant capsa, que surt per 320 euros, inclou productes en miniatura de les tres firmes del grup. Per exemple, el Prime Renewing Pack, el bestseller de la firma. També s'hi poden trobar extractes de perfum de Storie Veneziane, la DETO2X Cream, aigua desmaquilladora instantània Aqua Falls o el gel hidratant d'ulls Moisturizing Eye-C-Gel, entre altres productes de la firma suïssa, fins a un total de 12 sorpreses.

Una ginebra de color passió

Hi ha regals que saps que seran molt benvinguts. És el que els passa als fans de les ginebres, que mai s'afarten de tastar-ne de noves i d'experimentar. Potser per això la firma Bombay ha llançat Bombay Bramble, que incorpora aromes naturals de mores i gerds. Inspirada en el clàssic còctel Bramble, aquesta innovadora beguda és tota una novetat, ja que va arribar als bars al novembre. Per uns 20 euros l'ampolla, el seu toc de color carmesí segur que sedueix els amics del gintònic. Els seus ingredients són 100% naturals, és a dir, no fan servir ni sabors artificials, ni colorants, ni sucres afegits. El gust i el color hi arriben de la mà de la infusió que fan durant la destil·lació.

Una samarreta retro

Una firma amb la solera de Le Coq Sportif era impossible que no desenvolupés tard o d'hora una línia retro com Déu mana. Per a aquest Nadal, a la seva web es pot trobar tota mena de roba esportiva i de calçat per satisfer els més nostàlgics. Si la inversió en el regal no ha de ser gaire elevada, es pot triar una de les seves samarretes. N'hi ha de molts colors i de diverses línies estètiques. La que hi ha aquí a sota costa 35 euros.

Una gran jaqueta (sostenible)

Una jaqueta que es converteixi en un fons d'armari per als pitjors dies de l'hivern i que també resulti útil per anar de viatge per Europa a l'hivern pot ser una bona pensada com a regal. I si, a més, tot el material amb què està feta és reciclat, doncs encara millor. La Parka Utility Quilter Hooder Extra Long de G-Star està feta al 100% amb polièster reciclat. El nou material que creen, anomenat Namic Lite Recycled Water Repellant, és un teixit compacte, lleuger i durador que fan servir per fabricar l'exterior, el folre i el farciment. La jaqueta, que costa uns 300 euros, ve millorada amb un acabat impermeable d'alt rendiment lliure de PFC i sostenible.

Un vi i un cava de la terra

Catalunya és terra de vins i caves i, per tant, els catalans acostumem a posar-nos contents quan tenim l'opció de tastar-ne algun que no coneixíem. Una bona opció és tastar alguna de les delícies del celler Agustí Torelló Mata, que porta una gran avançada en el terreny de la producció ecològica i vegana –clarifiquen amb gelatina de pèsol– sense perdre ni gota de l'esperit artesà. Entre els seus caves destaca el Magnum Gran Reserva, que enguany la Guía Peñín situa entre els de +95 punts i que es ven en un artístic estoig. Com expliquen des de la firma, "no és senzillament un Nature Gran Reserva amb doble volum, sinó que fa la criança amb tap de suro, al contrari que els caves normals, que la fan amb tap metàl·lic, i això fa que tot el procés s’hagi de fer de forma molt manual". El celler penedesenc, que estrena botiga en línia aquestes dates, també acaba de llançar el seu Xarel·lo Vermell, "una varietat particular, molt nova al Penedès, perquè abans el xarel·lo es vinificava en blanc". Costen 39,90 i 8,30 euros, respectivament.

Bosses i complements sostenibles i locals

Babadea és una marca catalana especialitzada en bosses, joies, cinturons i altres complements sostenibles amb una marcada aposta pels productes ecològics. Aquesta filosofia és una de les claus del seu èxit i marca la nova col·lecció tardor-hivern, on hi ha bosses amb acabats rústics i colors naturals, una línia de collarets i arracades senzills i contemporanis, i cinturons, que es converteixen en un element amb personalitat que destaca en qualsevol look.

Un joc de taula 3 en 1

Per als melancòlics de desconnectar de la vida sense fer servir pantalles, la firma Exin –sí, la d'Exin Castillos– proposa un joc de taula que, ara que no podem anar de discoteques, potser ens pot salvar alguna nit, ja sigui amb els de casa o amb un grup reduït d'amics quan ens hi puguem reunir. Potser fins i tot ens serveix per salvar la tarda posterior a un dinar d'aquestes festes en petit comitè. Exín Fiesta, l'últim llançament de la mítica firma, aplega tres jocs en una mateixa capsa: Assassí, Teams i Speed. No requereixen pantalles ni contacte físic, només enginy. S'hi pot començar a jugar amb quatre persones i les partides duren entre 30 i 45 minuts. Pensat per a joves d'entre 16 i 35 anys, costa 79 euros a la seva web.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de EXIN FIESTA (@exinfiesta) el 1 Nov, 2020 a las 10:21 PST

Joies de porcellana

Una opció per a qui vulgui regalar una joia –cosa que sempre és una bona idea...– però no vulgui ser tradicional és optar per alguna de les col·leccions de joieria de la firma valenciana Lladró. Diversos artistes signen col·leccions de tot tipus, entre les quals segur que n'hi ha del gust de la persona que les ha de rebre. És porcellana artesanal i amb materials de primera qualitat com l'or. Aquest collar de la imatge costa 425 euros.

Un estampat de Zubi

Zubi és una marca de moda que va ser fundada a Madrid per les germanes Elena i Mercedes Zubizarreta el 2012. Des de llavors s'han consolidat com la firma de proximitat dels estampats bonics. Les seves teles estan inspirades en llocs que visiten arreu del món. Elaborades artesanalment a Espanya, amb les seves teles –que inclouen les coordenades GPS exactes de la ubicació que va inspirar la seva creació– fan tota mena de bosses, agendes, necessers, mocadors... Una opció a bon preu és un dels seus pouch, fets amb cotó 100% de 300 grams, que surten per 75 euros. N'hi ha un munt per triar i també diferents mides. Són de l'última col·lecció, en la qual diuen que es van esforçar especialment perquè quedés molt bonica perquè creien que per culpa de la pandèmia potser seria l'última.

Una cistella gastrofestiva

A algú que ho té tot, una bona opció és regalar-li menjar, que no ocupa lloc i que dona molta alegria. Sobretot si el menjar que li regales és del que no ens acostumem a comprar nosaltres mateixos en el nostre dia a dia. L'empresa de càtering barcelonina Aspic prepara unes cistelles que són una meravella i que es fan al gust de qui les encarrega. Per exemple, se'n pot encarregar una de 89 euros que dugui això: vi negre Viña Pomal 2015 DOC Rioja, cava Ars Collecta Rosé, tagliatelle de tòfona i bolets, espàrrecs Adolfo Saldava i bonítol Bastarri. Bon profit!

Una ampolla de disseny

Per circular per ciutats amb bars tancats, per reconnectar amb la natura o per anar al gimnàs quan estiguin oberts, una opció molt aconsellable i segura és portar aigua –o qualsevol altre líquid– a sobre. Tot i això, carregar amb l'aigua no ha de ser obligatòriament feixuc ni antiestètic. A l'empresa valenciana Closca ho tenien clar i han creat les Bottle Wave, fetes d'acer inoxidable per evitar seguir malgastant plàstic. Fan funció de termo, tenen una nansa per enganxar-les a les motxilles i altres bosses i costen entre 24 i 29 euros depenent del model.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Closca (@closcadesign)

Oli de magrana

A vegades has de fer algun regal a algú que coneixes prou com per poder-lo convidar a investigar nous horitzons. Si, per exemple, heu de regalar alguna cosa a algú que sabeu que es cuida la pell, li podeu comprar un producte nou que penseu que potser així d'entrada no es compraria. Per exemple, una bona opció pot ser el nou oli reafirmant de Weleda, que està fet principalment de llavors de magrana però que porta altres ingredients com oli d'albercoc, d'alvocat, d'argània, de llavor de macadàmia, de jojoba i de sèsam. És molt ric en vitamina E i té un efecte antioxidant enorme. Costa uns 30 euros.

Un whisky atrevit

Molts cops el whisky és una beguda molt ancorada en la tradició, poc donada a innovacions. Tot i això, a la destil·leria escocesa Glenmorangie, propietat del grup LVMH, sembla que s'han decidit a deixar enrere aquesta visió del whisky amb A Tale of Cake, un single malt "de notes dolces i meloses inspirat en el deliciós món de la rebosteria". Envellit en botes de Tokaji, uns vins de postres molt apreciats de la regió hongaresa de Tokaj, aquest whisky és una edició limitada de la qual només s'han posat a la venda 140 unitats a Espanya. En boca el presenten com "sorprenentment deliciós i àcid al mateix temps, cosa que porta a una explosió de sabors dolços semblants als de pastissos de mel, xocolata blanca, albercoc, ametlla, vainilla i pera". Surt per uns 85 euros l'ampolla i es ven en botigues especialitzades.

Una història d'empoderament 'fashion'

Vestidas para la revolución és un llibre de Laura Castelló sobre la importància de la moda en l'empoderament femení. Publicat per Lunwerg, l'autora repassa l'evolució de la manera de vestir femenina, des de les sufragistes fins a l'actual moviment body positive passant per les hippies i pels principals movimients contraculturals que, a través de les seves dones i tota la ideologia però també amb l'estètica, van lluitar a favor de la llibertat i la igualtat. El llibre costa 18,95 euros.

Una làmpara que és pur disseny

La firma catalana Parachilna proposa una làmpara de sobretaula anomenada Gweilo, que significa fantasma en xinès. L'han dissenyada a Partisans, un estudi d'arquitectura ubicat a Toronto. És un llum les làmines acríliques del qual es modelen manualment amb l'escalfor d'una potent estufa. Els models potser s'assemblen entre ells, però cap és igual que un altre. El model de sobretaula surt per poc més de 600 euros i el fabriquen a Santa Coloma de Cervelló.

Un calendari d'Advent 'ad hoc'

Els calendaris d'advent solen venir plens de sucres i greixos gràcies a les petites porcions de xocolata que inclouen. Una opció per evitar això és comprar el calendari d'Advent personalitzable que venen al Tiger, format per una quadrícula de cubs buits on pots posar el que vulguis perquè qui rebi el calendari tingui cada dia una sorpresa diferent dels típics bombons i que, a més, li recordarà la persona que li hagi regalat. Només costa 3 euros.

Maquina d'afaitar japonesa

El prestigi dels ganivets i l'acer made in Japan es pot traslladar al d'una maquineta que ve del País del Sol Naixent. L'afaitadora elèctrica ES-LV67 de Panasonic ha arribat a Espanya fa pocs mesos com a actualització d'un model consolidat de la firma. Porta cinc fulles d'acer inoxidable japonès i un capçal ultraflexible, que permet arribar al borrissol de les zones més complicades de la cara. Gràcies al seu potent motor lineal, el seu sensor d'afaitat intel·ligent i la seva superfície corbada, que s'adapta als contorns de la cara, afaitar-se deixarà de ser una molèstia i es convertirà en un plaer. I és que aquest regal segur que serà molt ben rebut per algú que s'afaita cada dia! Costa uns 130 euros.

Un Jack Daniel's musical

Si coneixeu algú a qui li agradin la música i el whisky, aquest és el millor regal que li podeu fer. Es tracta d'un estoig que la firma de Tennessee ha creat per a aquestes festes i que quedarà per al record, igual que la vetllada que es pugui passar al costat del destil·lat. La icònica ampolla Jack Daniel's Old nº7 va acompanyada, a més, per un tap en forma de claviller. La destil·leria d'aquesta firma nord-americana és la més antiga del país, va ser fundada el 1866. Aquesta edició limitada costa 33 euros i es pot trobar a El Corte Inglés i a Carrefour.

Zoom Edició especial de Jack Daniel's Old nº7

Un mapa celestial per esprémer (més) el terrat

Ara que hem descobert els terrats de casa, potser hem d'anar un pas més enllà i descobrir-los també en versió nocturna. Si us atreviu a fer el pas, us pot resultar útil aquest manual per conèixer les estrelles. El llibre Observar las estrellas és una guia de les 88 constel·lacions reconegudes internacionalment que es poden veure des de la Terra. És una descripció general, enginyosa i accessible del cel que permet a pares i fills ubicar i anomenar les constel·lacions. A més, explica la història –mitològica o històrica– que hi ha al darrere de cada una. L'autora és Sara Gillingham i el llibre surt per uns 28 euros.

Un bon rom

Qui no ha begut alguna vegada un roncola? Ningú. Però qui ha begut algun cop un rom d'alta gamma? No tothom. Potser ja va sent hora que ajudem algun amic o parent que diu que li agrada el rom a descobrir noves modalitats i gaudir d'altres experiències amb aquest destil·lat. Una bona opció és el Santa Teresa 1796, l'únic rom anyenc que està produït per mitjà del mètode tradicional de la solera. La firma Santa Teresa, radicada a Veneçuela, té més de 200 anys de trajectòria en la producció de rom. L'ampolla és d'un litre, porta mescles de roms de fins a 35 anys d'envelliment i es pot trobar a partir de 42 euros. La firma anuncia que al Club del Gourmet s'hi pot imprimir el nom desitjat fins al desembre.

Pernil del bo i un monocle

Quan et toca fer regals a persones que tenen de tot, molts cops penses que l'únic que faràs serà regalar-los una cosa que els farà nosa. Per aquest motiu, segur que apreciaran que els regalis alguna cosa que no hi sigui per sempre. Per exemple? Pernil del bo. A Sánchez Romero Carvajal han creat una capsa que inclou pernil d'aglà 100% ibèric (70 g), espatlla ibèrica (70 g), xoriço i llonganissa (200 g) i un monocle i un llibret informatiu per poder observar molt bé el pernil i també saber-lo entendre. Costa 55 euros i es pot comprar a la botiga d'Osborne.

Zoom Pack Descubriment de Sánchez Romero Carvajal / OSBORNE

Una altra opció per regalar pernil en condicions és regalar un maletí de pernil. Sí, un maletí. A la web Ibericbox.com en tenen de diverses modalitats i a diferents preus. A banda dels seus pernils sencers, també tenen aquesta mena de maletes amb paquets embalats singularment. El més barat costa 35 euros i porta cinc paquets de dos tipus de pernil a dins: un és espatlla i l'altre cuixa. Els dos de raça 50% ibèrica. Un regal ideal per fer la festa del pernil i satisfer tots els paladars.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Iberic Box (@iberic_box)

Un clàssic de la literatura infantil

Per celebrar el centenari de Gianni Rodari, un dels escriptors i pedagogs més importants de tots els temps, l'editorial Blackie Books acaba de publicar El llibre de Gianni Rodari, un volum únic amb més de 400 pàgines per 22,70 euros. Aquí hi trobareu una completíssima antologia dels seus millors contes, els seus poemes més coneguts, la seva biografia explicada als més petits i pàgines especials que expliquen els seus conceptes clau: la fantasia, l'escola, l'educació, la lectura... I tot amb les il·lustracions de Marta Altés.

Un netejavidres elèctric

És poc romàntic, però a vegades el romanticisme està sobrevalorat. El netejavidres elèctric de Kobold humiteja, neteja i eixuga en una sola passada els vidres, cosa que ens estalvia temps i esforç. A part de deixar-los molt nets, cosa que ara que som tant a casa potser valorarem especialment... Amb tan sols 80 ml d'aigua i 5 ml de líquid netejavidres es poden netejar fins a 20 m². El model VG100 costa 249 euros i és de la mateixa marca que fabrica la Thermomix, Vorwerk, cosa que dona una certa tranquil·litat.

Unes vambes cridaneres

Moltes vegades, quan ens toca comprar-nos les vambes a nosaltres mateixos, optem per les més econòmiques, tot i que quan arribem a la botiga en veiem d'altres que ens encanten. Potser per això és bona idea aprofitar les festes per regalar unes vambes una mica més fantasioses, més enllà de si són còmodes i pràctiques per fer esport. Una bona opció és acudir a una botiga d'Aw Lab o donar un cop d'ull a la seva web. Tenen les firmes esportives més rellevants i, a més, tenen en exclusiva alguns models de les principals marques. Ara que portar vambes s'ha generalitzat tant, potser optar per algunes de les seves col·laboracions especials pot ser una manera de ser una mica singular. Les Puma Future Rider Neon per a dona surten per uns 90 euros.

La Bíblia de la cuina xinesa

Ara que en el primer confinament ja vam esgotar el receptari català i les postres d'orígens diversos, potser podem aprofitar altres eventuals clausures per inspeccionar altres latituds gastronòmiques. La sana cuina asiàtica pot ser una bona opció. Per fer-ho amb criteri, és una bona opció aquest llibre de Phaidon: China: Gastronomía. El presenten com la Bíblia definitiva de la cuina més popular i ancestral del món. Conté més de 650 autèntiques receptes de menjar casolà xinès que es mengen a les llars de vuit principals regions del gegant asiàtic. També té una subdivisió en 12 regions més petites per a qui vulgui afinar més. Costa 45 euros.

Un vi hongarès per gaudir (i per tenir tema...)

Al nord-est d'Hongria se situa la regió vinícola de Tokaj, la primera del món establerta com a districte delimitat amb denominació d'origen, segons un decret del 1757. La finca de la propietat de Disznókó, exposada al sud i a l'abric dels vents dominants, permet aconseguir una maduresa excepcional dels raïms. Un dels seus vins de referència és l'Édes Szamorodni –que vol dir Tal com venen–, perquè és fruit de la selecció dels raïms tal com són al cep. De color pàl·lid intens, quan és jove revela matisos de flors silvestres. A mesura que envelleix, desenvolupa notes de mel i fruits secs, mentre que l'acidesa disminueix suaument.

El descriuen com un aperitiu perfecte per acompanyar foie-gras, plats de peix, plats d'ànec, formatges, fruita i postres no gaire dolces. És a dir, un vi amb el qual ningú dirà que ets previsible quan el regalis i amb el qual podràs aprofitar l'avinentesa per eixamplar coneixements. Costa al voltant de 25 euros i es pot trobar a la web de Primeras Marcas.

Un joc per als nostàlgics de 'Retorn al futur'

35 anys després de l'estrena de la mítica pel·lícula en què Marty McFly viatjava al passat per salvar la seva família, arriba un joc per a tots els nostàlgics de la saga protagonitzada per Michael J. Fox. Es tracta d'un joc col·laboratiu i d'estratègia de la marca Ravensburger pensat a tots els públics en què per guanyar cal descobrir alguns esdeveniments clau de la pel·lícula, tornant objectes al lloc al qual pertanyen i en la línia del temps adequada. El podeu trobar per 29 euros.

Les flors sempre són un bon regal

El taller d'art floral de Barcelona Flowers by Bornay acaba d'obrir la seva botiga online per a tot l'Estat. Així, els amants de les creacions florals més estètiques, originals i artístiques ja podeu regalar un ram a les persones estimades. El seu catàleg de flors inclou una gran varietat de creacions i propostes, tant de flors naturals com artificials, a preus que van des del més assequible fins al més luxós. I també hi podeu trobar algunes de les creacions més famoses del taller, que han aparegut en algunes revistes, llibres i exposicions.





Els Reis d'Orient del llúpol

Tothom té algun amic o amiga que valora més una bona cervesa que qualsevol cosa que ocupi lloc per casa. Si us toca fer-li un regal a aquest amic o amiga, podeu regalar-li el pack Els tres Reis de Moritz. La caixa inclou tres ampolles de cervesa de la firma barcelonina ordenades de més clara a més fosca. Són la Moritz, l'Epidor i la cervesa negra. Costa 19 euros. Hi ha dues opcions més que inclouen, a part de cervesa, menjar.

Una nova versió de l''Atlas Mundial' per als més petits

Si encara no teniu l'Atlas Mundial il·lustrat i editat per Maeva Young, aquest Nadal podeu aconseguir l'edició especial que n'acaben de fer amb motiu del cinquè aniversari i que està ampliada amb 20 països. Així podreu recórrer el món seguint les petjades dels víkings de Dinamarca, els goril·les a la selva del Congo, els músics més famosos de Cuba, els jardins perses a l'Iran o l'arquitectura tradicional de Corea del Sud. Amb 75 grans mapes que us portaran a descobrir 66 països d'arreu del món per 35 euros.

Lady Di, la icona més actual

La sèrie The Crown ha revifat el fervor popular per la princesa Diana, interpretada a la sèrie per la jove Emma Corrin. La passió que Diana Spencer va aixecar, que la convertir en una de les icones de la cultura popular més presents, torna a agafar volada aquests dies gràcies a la sèrie, que retrata com la seva naturalitat i simpatia la van convertir en la royal més estimada. Això ja s'està traduint en nou marxandatge. Com el de la marca Weekday, que ha llançat una col·lecció limitada de samarretes amb el lema "J'adore Diana". Les podeu trobar aquí fins que se n'esgotin les unitats.

Un torró solidari amb Open Arms

La pastisseria L'atelier de Barcelona ha preparat per a aquestes festes tota una sèrie de torrons clàssics i moderns –sempre artesanals i amb materials de primera– que fan venir moltes ganes d'acceptar que ens hem engreixat una talla i que al gener ja ens ho trobarem al gimnàs... De tots, potser val la pena inclinar-se pel que han fet per recaptar fons per a Open Arms, l'ONG que encara ho té més difícil que la resta per dur a terme la seva tasca. Costa 17,50 euros i la meitat del que val va destinat a l'entitat. Mai practicar la solidaritat havia sigut tan dolç: està fet amb caramel especiat amb ganache de xocolata Caramélia, de la firma Valrhona, i praliné d'ametlla torrada.

Un planificador per menjar millor

Si sabeu què és el real food llavors sabeu qui és Carlos Ríos, un dels nutricionistes amb més èxit a les xarxes, que bàsicament proposa una dieta a base de menjar real, és a dir, evitant productes processats i apostant per les verdures, les fruites, els llegums i els productes naturals. Carlos Ríos acaba de publicar ara un planificador –en format agenda i per 18 euros– organitzat en blocs de tres setmanes per ajudar-nos a millorar la nostra alimentació que inclou consells, taules d'aliments i espais per a notes.

Un regal picant de debò

Quantes vegades us heu posat a cuinar i heu lamentat no haver comprat no sé quina espècie que donaria un gir de sabor genial al plat que esteu fent? Moltes, oi? Doncs perquè no us passi més, o perquè no li passi més a qui sempre us cuina alguna delícia que encara pot millorar, podeu comprar un pack dels que venen a la web de Just Spices, un lloc on trobareu les espècies més clàssiques i les combinacions més creatives. Tenen un paquet ja predissenyat que costa 39,99 euros en què hi van vuit pots amb quantitats generoses.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Just Spices España (@justspices_es)

Cosmètica per a esportistes

Regalar cosmètica actualment és encertar, perquè tothom en fa servir. Tot i això, hi ha gent que, encara que la necessiti, la veu llunyana. Potser a aquest perfil pot resultar útil la línia Fit de Maystar. L'empresa tarragonina l'ha dissenyat pensant en la gent esportista, però no només per quan acaba l'activitat, sinó també abans i durant: escalfament, manteniment, protecció i recuperació. Els productes, que surten per uns 10 euros cadascun, són una vaselina protectora per a zones sensibles, una crema per ajudar a l'escalfament, un gel d'efecte fred per quan s'acaba de fer esport i una crema de massatge amb àloe vera i camamilla per quan s'acaba d'estirar.

Històries de dones que van estimar altres dones

Cristina Domenech acaba de publicar Señoras ilustres (Plan B), en què ens explica la vida de dones conegudes i famoses com Emily Dickinson, Frida Kahlo, Virginia Woolf o Tamara de Lempicka, que es van atrevir a viure la seva sexualitat amb altres dones desafiant les normes de la seva època. Amb unes il·lustracions fantàstiques de Medusa Dollmaker, l'autora fa un recorregut per la vida intel·lectual i amorosa d'aquestes pioneres, amb històries que tot sovint van ser silenciades o tergiversades, i reivindica la valentia d'haver viscut l'amor com elles van voler. El llibre costa 18,90 euros.

Bosses i complements de pell

Si enguany voleu fer un bon regal a algú estimat, a Brussosa segur que hi trobareu alguna peça. Aquesta botiga de Barcelona (a la Via Augusta, a tocar de la Diagonal) especialitzada en bosses i complements de pell té una selecció de les millors marques d'arreu i també una línia pròpia dissenyada per una de les germanes al capdavant de la firma, Núria Brussosa. Detalls i complements a partir de 45 euros o bosses úniques amb preus que s'enfilen més... Hi podeu triar entre una gran quantitat de productes.

Joguines dissenyades (i fabricades) a Catalunya

Londji és el nom d'una preciosa botiga de joguines del carrer Princesa de Barcelona, però també és una marca que ven més enllà d'aquest establiment. Fan joguines dissenyades i fabricades a Barcelona i Banyoles que tenen en comú que són innovadores, originals i segures, moltes de fusta i amb un punt artístic. També fan molts puzles i manualitats. Un lloc –tant la botiga com la web– per trobar un regal molt especial.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Londji Official (@londji)

Clàssics personalitzables

Com fan periòdicament, a la joieria Rabat de Barcelona han llançat una nova col·lecció inspirada en les tendències actuals. En aquest cas, proposen personalitzar unes peces de joieria tan clàssiques com les arracades en forma d'anella. Fetes en or de 18 quirats, aquestes anelles permeten adjuntar-hi charms de diversos tipus que també formen part de la col·lecció. N'hi ha en or blanc i en or groc. Amb brillants i sense. Són una peça clàssica que la persona que rebi podrà dur al llarg del temps i que, a més, podrà fer seva posant-hi els adorns que més li agradin. Les anelles més petites costen 220 euros i els charms estan entre els 155 i els 500 euros. Un regal que també és un record.

Les aventures de dos supergermans

Regalar un llibre als més petits sempre és una bona opció. Enguany tenim com a novetat el debut de l'editora Pema Maymó amb un llibre deliciós, amb il·lustracions d'Alicia Teba, per als petits de la casa. Al llibre hi trobareu la història de dos germans, el Pep i la Valentina, que hauran de gestionar l'arribada de la germaneta petita a la seva habitació i la rebel·lió que organitzen les joguines, cansades de la vida que porten i amb ganes d'aventura. Supergermans està editat per La Galera i està pensat perquè els lectors incipients comencin a llegir sols i també perquè els pares i mares el llegeixin als que encara no en saben. El podeu trobar per 10,92 euros.

Una nit de luxe amb un gran despertar

Fins al mes de març, l'Hotel W de Barcelona ha llançat un paquet anomenat Fire-Sleep-Fire, que permet allotjar-se en una habitació de l'hotel de les que tenen vistes fabuloses sobre la platja de la Barceloneta. Aquesta nit a l'hotel de cinc estrelles va acompanyada d'un sopar previ al seu restaurant especialitzat en carn, anomenat Fire, i de l'esmorzar al dia següent servit allà mateix, a tocar de la piscina i també amb vistes. El paquet és per a dues persones i també inclou l'aparcament gratuït del cotxe a l'establiment. Costa 275 euros, un preu molt assequible en comparació amb les tarifes habituals de l'establiment.