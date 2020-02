Acqua di Parma busca arreu del món els seus nous ingredients

En funcionament des que el 1916 el baró italià Carlo Magnani va crear la seva mítica Colonia, des de llavors Acqua di Parma no ha deixat de ser puntera en el sector de la perfumeria masculina. El seu últim llançament ha sigut Signatures of the Sun, una línia de perfums que aposta per les aromes essencials reinterpretades sota el prisma d'aquesta veterana firma, que destil·la els ingredients sota les seves exigents normes de producció.

Signatures of the Sun té com a fil conductor entre els seus deu perfums els ingredients seleccionats al voltant de tot el món per la seva exclusivitat i autenticitat. Després de la destil·lació a la qual els sotmeten als seus laboratoris d'Itàlia, on produeixen tots els seus perfums, l'essència que en queda protagonitza cadascuna de les diferents fragàncies. Els afegits que la firma dona a les aromes d'aquests ingredients protagonistes –expliquen– fan que sembli que s'està "olorant un ingredient per primera vegada però coneixent-lo de tota la vida".

Entre els deu exclusius ingredients triats hi ha l'oud, el cuir, l'ambre, el quercus, el sàndal, la vainilla, la camèlia, la flor de cirerer japonès, l'osmanthus i el iuzu, l'últim que s'ha llançat. La vainilla, per exemple, la porten de Madagascar, mentre que la camèlia prové de l'Àsia central. El iuzu que fan servir es originari del Japó, concretament, de l'illa de Shikoku, on es conreen les varietats més potents a nivell olfactiu. Les flors de l'arbust osmanthus que fan servir per crear aquest perfum les importen del sud-est asiàtic mentre que el perfum de flor de cirerer és fruit de la recol·lecció de les flors dels emblemàtics cirerers japonesos.

El perfum de cuir, per la seva banda, es reinterpreta a través de la combinació amb llimona siciliana i taronja brasilera. Aquests perfums, que es poden adquirir a la seva web amb un regal inclòs i el transport gratuït, tenen un preu de 85 euros en la mida més petita.