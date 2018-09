La marca que va inventar les camises amb botons al coll s'alia amb Santa Eulàlia

La mítica firma de roba de vestir nord-americana Brooks Brothers, la més antiga dels EUA, arriba a la capital catalana amb una 'pop-up' a Santa Eulàlia. Fins a mitjans de novembre, els amants del bon vestir podran trobar a la seu del passeig de Gràcia de la firma catalana un espai dedicat en exclusiva a algunes de les línies més exitoses d'aquesta icona de la moda, fundada a Nova York aquest any fa 200 anys.

Entre els articles que s'hi podrà trobar hi ha camises Oxford Polo originals fetes en cotó Supima, 'blazers' blau marí, jaquetes esportives de 'tweed', 'peacoats', jerseis de llana Brooks Tech fets de llana de merino rentable i corbates de seda. Aquests articles, que Santa Eulàlia vendrà també a la seva web, compartiran espai amb altres peces de la col·lecció Golden Fleece, que segueix sent molt fidel a la tradició de la marca i que estan elaborades tant amb les teles naturals 'premium' com amb teles tècniques generades per la firma fruit del seu procés constant d'innovació.

Dues firmes històriques

No resulta estranya l'aliança entre aquestes dues firmes, ja que són dues prestigioses ensenyes als seus respectius països. I és que com passa amb Brooks Brothers, també Santa Eulàlia té un passat llegendari de 175 anys d'història. En el cas de Brooks Brothers, destaquen entre els seus arxius moltes peces avui interioritzades en l'imaginari col·lectiu però que en origen, quan ells les van crear, van ser revolucionàries.

Una de les més representatives en aquest sentit és la camisa 'button-down', que té els orígens en el 1854. Va ser aquell any quan John I. Brooks, net del fundador de la firma, es va fixar en les camises dels jugadors de polo, que tenien els botons al coll per mantenir-lo a lloc sempre. Va ser ell qui ho va incorporar a la indumentària de carrer de manera pionera, cosa que encara avui perdura en tota mena de versions. Es tracta, tal com assenyalen des de la marca, d'una de les peces "més imitades de la història de la moda".

Corbates Repp

A banda del 'blazer' blau marí, en el qual van ser pioners, o del vestit tipus Palm Beach, que va desbordar les seves expectatives comercials, una altra de les icones de Brooks és la corbata de ratlles Repp. Van ser els primers a canviar l'orientació de les línies diagonals d'aquestes corbates de l'esquerra cap a la dreta, una idea que va seduir als EUA dels anys vint, quan van aparèixer. Es van entendre com una forma de distingir-se de les corbates angleses, que tenien aquestes línies diagonals orientades cap a l'esquerra.

A banda de moltes estrelles del Hollywood, Brooks Brothers també ha vestit molts dels presidents nord-americans: segons la mateixa firma, 40 dels 45 que hi ha hagut en el seu temps de vida. Amb més de 700 botigues arreu del món, a Catalunya a banda de a Santa Eulàlia estan presents a La Roca Village.