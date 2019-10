Levi’s llança una col·lecció d'homenatge a 'Star Wars'

Els fans de Star Wars estan d’enhorabona. No només poden comprar ja les entrades anticipades per veure l’última pel·lícula de la sèrie, El ascenso de Skywalker, sinó que ara també poden trobar un outfit especial per vestir-se per a l'ocasió.

La firma Levi’s acaba d’anunciar que l'1 de novembre llançarà la col·lecció d’homenatge a la famosa saga, en què no faltaran tota mena de roba i complements amb imatges dels personatges més icònics.

R2D2, Luke Skywalker, la princesa Leia i Chewbacca tindran papers destacats a la col·lecció, sense oblidar-se les jaquetes plenes de dibuixos de galàxies molt llunyanes i naus espacials. Esteu avisats... i que la força us acompanyi!