Rihanna es llança al mercat editorial amb una "autobiografia en imatges"

Rihanna continua fent passos més enllà de l'esfera musical. Després de la seva gran incursió en el món de la moda o la més petita en el cinema, ara s'ha unit a l'editorial Phaidon per llançar un llibre titulat Rihanna de 504 pàgines i amb més de mil fotos seves que els editors presenten com "una autobiografia visual".

L'edició, de la qual hi ha diverses gammes (la més barata val 140 euros), es presentarà globalment a través d'una festa l'11 d'octubre al museu Guggenheim de Nova York, on evidentment està prevista l'assistència de la protagonista. De moment, l'única cosa que n'ha dit ella és que li ha costat cinc anys de feina.

"Després de cinc anys treballant-hi estic molt contenta de poder compartir amb vosaltres aquesta col·lecció de records increïbles. Gràcies a tots els fotògrafs i artistes que hi han contribuït i a Phaidon per treballar amb mi i ajudar-me a publicar la meva primera obra d'art en aquesta nova indústria!", ha explicat l'artista de Barbados, de 31 anys, a Instagram.

L'editorial, per la seva banda, destaca que el volum ensenya la part íntima del seu triomf global. "Des de la seva infància a Barbados a les seves gires internacionals, passant pels moments més importants de la seva carrera en la moda i també el temps que passa al costat dels seus amics i la família, el llibre ens mostra fotografies íntimes de la seva carrera com a música, intèrpret, dissenyadora i emprenedora", explica a través d'un comunicat l'editorial, que no en distribueix cap imatge de l'interior.

Com tot bon llançament, el llibre de Rihanna també té versions premium al costat de la mainstream. En la més cara, anomenada Stoner, acompanya el llibre -signat per ella- un pedestal de marbre. Només n'hi ha deu a tot el món per a persones riques que vulguin pagar molt. Fins on se sap, la rapera Cardi B ha licitat per una d'aquestes versions que s'ha venut en una subhasta i n'ha pagat 111.000 dòlars. Les altres nou també s'han venut. Rihanna i Phaidon han treballat amb dues edicions limitades més que, com Stoner, han fet els Haas Brothers.