Neix un nou mercat de Nadal que aposta pel disseny i la sostenibilitat

La botiga NU#02 és un espai industrial al carrer València, a tocar de la rambla de Catalunya de Barcelona, on el trio de dissenyadors independents més coneguts de la moda catalana –Miriam Ponsa, Josep Abril i Txell Miras– tenen un espai compartit. I ara, durant un mes, aquest espai es convertirà en un mercat de disseny que reunirà dissenyadors i marques de referència de tot el món.

Fins al 9 de gener al Design Market hi haurà una selecció d'artistes i dissenyadors que tenen un comú l'excel·lència creativa i el compromís amb la producció ètica, tant a nivell social com mediambiental. Entre els presents destaca el dissenyador Javier Mariscal, que presenta la seva col·lecció de dibuixos sobre ceràmiques pintades amb pinzells japonesos. També hi haurà un espai per a disseny d'interiors amb firmes com Jordi Canudas, que dissenya objectes que han sigut exposats al MoMA, o les propostes de Toru.Barcelona, una firma d'artesania que fa mobles de qualitat que dissenya J. Ribaudí.

També hi haurà joies d'autor, com les de Sandrà Llusà; bosses i complements de Lubochka, tots fets a mà; les fragàncies de Bravanariz, i peces per als més petits de la casa com les que proposa Message in the Bottle.

Com a exponents de la Xarxa d'Economia Social destaquen NUNUA, una empresa d'economia social i solidària, que treballa per inserir dones laboralment a través de la creació de complements, i Teixidors, que treballa amb persones amb risc d'exclusió social i fa roba per a la llar i accessoris de moda ecològica.