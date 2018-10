La mida importa (també de les arracades)

Que la mida importa és una veritat que es pot aplicar en molts aspectes de la vida. Un dels últims a sumar-se a aquesta lògica són les arracades, que no deixen de créixer des d'aproximadament l'estiu del 2016, quan van començar a poblar les botigues les arracades farcides de pedres de colors i de serrells de roba amb formes allargades o rodones que ocupaven mig coll.

Tal com s'ha pogut veure a la Setmana de la Moda de París, Givenchy ha apostat a doble o res per aquesta tendència. La firma francesa, actualment sota la direcció creativa de la britànica Clare Waight Keller, ha presentat una col·lecció per a l'estiu que ve en la qual aquestes peces de joieria arriben fins a extrems considerables.

Per donar-los encara més relleu, Waight –autora del vestit de núvia de Meghan Markle– les ha presentat en models amb tallat de cabells estil 'pixie', cosa que dona una importància i visibilitat encara més gran a l'arracada. On ha estat més continguda és a nivell cromàtic, ja que no s'ha endinsat en el món dels daurats, com és previsible que facin moltes dels que la imitin a partir d'ara. En forma de pèndol, allargades, de formes geomètriques, de formes orgàniques i plenes de penjolls, Waight proposa fins i tot anar més enllà del forat de l'orella.

En un dels exemples mostrats a la passarel·la es pot veure com proposa una arracada que es penja de dalt de l'orella amb un ganxo per poder suportar el pes de la joia. També proposa aquest protagonisme de la joia d'una forma diferent en les ulleres, a les quals penja tota mena de granadura per aconseguir un efecte de joia XL similar al de les seves arracades. També proposa la tendència per a l'home, al qual ha presentat amb una arracada considerablement més grossa del que sol ser habitual en ells.