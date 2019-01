Björk, Justin Timberlake, Lady Gaga... 9 desfetes a la catifa vermella i el Versace mític de JLO

Ara que s'acosta l'època de catifes vermelles i actors, cantants i 'influencers' busquen el 'look' perfecte, és hora de recordar aquells moments en què ens van fer obrir els ulls com unes taronges. Famosos com Britney Spears, Justin Timberlake, Lady Gaga, Björk i Jared Leto van escandalitzar-nos i alhora van deixar una empremta inesborrable en la història de les catifes vermelles. Repassem 10 'looks' memorables, per dir-ho amb una elegància que ells es van deixar a casa aquell dia.

L'empatx texà de Britney i Justin

Mai oblidarem el seu moment 'total denim'. Eren la parella de moda dels 2000, amb debat sobre si arribar verge al matrimoni inclòs, i una de les més 'cool' de la indústria de la música. Britney Spears i Justin Timberlake eren joves, monos i exitosos, i van deixar-nos sense respiració als American Music Awards del 2001. Alguns van parlar de crim estilístic: ella portava un vestit texà estret de dalt i ample al final combinat amb collaret i braçalets de diamants. Ell, que ara és imatge de Levi's, anava amb un esmòquing completament texà amb un barret de 'cowboy'. El pitjor probablement va ser que apareguessin junts, com si haguessin fugit d'un rodeo. El públic va reaccionar amb una barreja d'incredulitat i horror.

Lady Gaga, una carnisseria ambulant

Des que Lady Gaga va aparèixer amb el seu 'Poker face' el 2008, ens tenia acostumats als seus vestits extravagants a cadascuna de les catifes vermelles que trepitjava. I potser ens pensàvem que ho havíem vist tot però no. Als MTV Music Awards del 2010 vam veure la cantant portant uns quants quilos de carn a sobre. Portava un vestit, un bolso i un barret fets d'autèntica carn de vedella, cosa que no va deixar indiferent a ningú.

Björk vestida d'ànec

La cantant islandesa Björk va sorprendre'ns a tots portant un cigne enrotllat al voltant del cos als premis Oscar del 2000. Òbviament l'animal no era de debò, sinó fruit de les intencions de la dissenyadora Marjan Pejoski, que buscava un vestit elegant però molt singular. Res va valdre perquè va ser criticat durant setmanes i va ser assenyalat per molts mitjans com un "error vergonyós" de vestimenta. Avui és considerat el novè vestit més icònic de la història de la catifa vermella segons el diari britànic 'Daily Telegraph'.

Rihanna dins una catifa de 25 quilos

Rihanna va acaparar totes les atencions quan va arribar a la gala dels MET 2015 amb un vestit groc descomunal amb vellut i brodats. La cantant havia de fer passos curts i lents perquè la massa del vestit arribava als 25 quilos i, de fet, la dissenyadora del vestit, Guo Pei, no estava segura que la cantant suportes aquesta quantitat de pes. Però Rihanna ho va aconseguir. Les bromes i els mems no van fer-se esperar: que si semblava una truita gegant, una base de pizza o un tros de brioix. D'altres, en canvi, com la revista 'Vogue', la van lloar i li van dedicar la seva portada de la setmana.

Un barnús amb molt glamur

Tal com sortim de la dutxa es va presentar Rita Ora als premis MTV EMA 2017. La cantant va aparèixer amb un barnús del dissenyador Palomo Spain que no va deixar indiferent a ningú. Ara, ella va demostrar que es podia anar en barnús i tovallola al cap i continuar sent molt glamurosa. Va combinar aquest 'look' amb talons d'agulla, collaret i arracades de diamants. Ens pot agradar més o menys però el que està clar és que va marcar tendència perquè temps després cantants com Rihanna van sumar-se a la tovallola al cap.

El rosa no té límits per a Jared Leto

Pocs homes s'arrisquen tant com Jared Leto a la catifa vermella. Ha passat per diversos estils, ja fos d''emo', tenyint-se els cabells de color rosa o deixant-se'ls llargs i passant a un estil més 'indie'. El cantant sovint trenca amb la dicotomia d'esmòquings o americanes negres que imperen entre els homes a la catifa vermella. Als MTV EMA 2017 el cantant de la banda 30 Seconds to Mars no va deixar indiferent a ningú. Leto remarcava el seu estil personal i, elegant o 'kitsch', ens va sorprendre amb un colorit vestit monocolor rosa amb flor inclosa.

La camisa hortera de CeeLo Green

El raper nord-americà CeeLo Green va donar el toc hortera a la nit dels Brit Awards a Londres el 2011. Estem acostumats als seus vestits poc elegants a la catifa vermella, als xandalls amb collarets d'or o a vestits del tot daurats. Però aquest cop va ser una barreja entre el 'look casual' i la camisa oberta, que deixava entreveure la panxa. Va deixar una mica desconcertat el públic. Sens dubte va demostrar que no tot girava entorn de la música.

El no-vestit de Rose McGowan

D'aquesta imatge ja fa més de trenta anys. Era el 1998 quan l'actriu nord-americana i la seva parella d'aleshores, Marilyn Manson, van ser el centre de les mirades dels MTV Video Music Awards. Però va ser el vestit d'ella, una peça transparent, una malla que no deixava cap part del cos a la imaginació, el que més va cridar l'atenció. Aquest vestit va ser trencador amb les tendències d'aleshores i, sens dubte, va passar a la història dels VMA.

La papessa Nicki Minaj

Nicki Minaj ens té acostumats als seus vestits extravagants cada cop que trepitja un escenari o la catifa vermella. Als Grammy del 2012 no va decebre'ns, perquè, com sempre, portava un 'look' prou espantós per ser el centre de totes les mirades i les crítiques. El seu vestit vermell semblava més propi d'un Papa que d'una cantant de pop, però Minaj va arriscar-se i va portar el que volia més enllà dels comentaris del públic.

El cas feliç: el Versace vertiginós de Jennifer Lopez

Hi ha un abans i un després en la imatge de Jennifer Lopez: el Versace amb un escot infinit que va portar als Grammy l'any 2000. Tot i que va rebre crítiques, el vestit és tan icònic que fins i tot té una pàgina a la Viquipèdia i va estar exposat en diferents museus. En definitiva, va ser un clam per reivindicar les corbes femenines.