Les motxilles 'made in Barcelona' planten cara

Ja sabem que les motxilles són una passió compartida per molta gent, i des d'aquí hem analitzat els pros i contres del regnat de les Kanken i les Herschel, però avui volem descobrir noves marques locals.

El món de les motxilles és ampli i va molt més enllà d'aquestes dues marques, que s'han fet omnipresents als nostres carrers. Avui parlem de tres marques de motxilles 'made in Barcelona' que busquen fer-se un lloc entre els amants de les bosses d'esquena amb una producció petita, local i sostenible.

Fahrenheit

L'Andrea Otin, una de les cofundadores de Fahrenheit, una de les marque de motxilles 'made in Barcelona', explica que la capital catalana, com altres ciutats més al nord d'Europa "com Berlin, Amsterdam o Viena", són llocs "on la motxilla té una presència molt important al carrer". "Nosaltres hem intentat trencar amb l'estereotip que diu que anar amb motxilla significa no anar arreglat o no poder anar a una reunió de feina. Les nostres motxilles et poden servir per anar a treballar o a la muntanya", explica Otin. Per això les seves motxilles tenen un punt elegant. "Estan basades en el disseny, la funcionalitat, són unisex i, sobretot, el que les diferencia de la resta és el 'self-closing', un sistema que fa que quan la portes penjada es tanca automàticament a través dels tirants", explica. Les motxilles Faherenheit van néixer gairebé per casualitat fa uns cinc anys, quan Otin i la seva sòcia, Xènia Sánchez, es dedicaven a fer roba d'home i van decidir fer una motxilla com a complement de la col·lecció. "Vam anar a Holanda a presentar la col·lecció i allà van decidir per nosaltres –recorda Otin–. Les motxilles van agradar tant que vam decidir començar a investigar en el món dels complements, i de moment ens hi hem quedat".

Ölend

Ölend és una marca catalana de motxilles que ja comença a proliferar pels carrers de Barcelona. Una de les seves creadores, Adriana Dumon, explica que tot va sortir d'un moment de crisi laboral que els va portar a ella i els altres dos socis de la firma a començar a fantasiejar amb la idea de crear una marca de motxilles. I així va ser. Dumon recorda que al principi totes les motxilles eren diferents. "Ens agradava que els client triés el que volia, ens reuníem amb ell i triàvem els colors i les formes, érem com uns sastres", recorda. Però amb el temps el sistema va canviar i va arribar la primera col·lecció "amb els millors models que fets fins llavors". I amb el temps la marca s'ha anat consolidant. "Les nostres motxilles tenen un disseny cuidat, minimalista; la idea és crear productes atemporals que puguin durar molts anys", diu Dumon. I agraden sobretot a joves d'entre 25 i 40 anys que van amunt i avall tot el dia i agraeixen tenir una motxilla per posar l'ordinador i tot el que carreguen per motius de feina o personals.

Urbanita

Aquesta és una motxilla diferent, còmoda, amb una estètica original i un sistema antirobatori que et permet anar al metro amb tranquil·litat. És un projecte de la Beti i la Bàrbara, dues dissenyadores de vestuari catalanes que creuen en la producció local, responsable amb l’entorn i amb els treballadors. La idea, expliquen, els va arribar un dia que, passejant per les Rambles, no paraven de veure gent amb la motxilla al davant per evitar robatoris. Van pensar que allò es podia solucionar d’alguna manera i van estar un any treballant amb dissenys, prototips, teixits i teles per aconseguir la Urbanita, que va sortir al carrer al 2014. El que elles pensaven que serien "unes motxilles per als col·legues" va ser un èxit de vendes i avui en dia els ha permès deixar les seves feines i dedicar-se a la seva empresa de forma exclusiva. Actualment venen unes 1.000 motxilles al mes i tenen punts de venda per tot Catalunya i l’Estat, i ja han fet el salt a l’estranger, a França i a Alemanya. Expliquen, però, que no volen créixer amb presses i que per a elles segueix sent prioritària la producció local. Per això han declinat, fins i tot, les propostes d’alguna gran cadena que volia vendre les seves motxilles. "Preferim apostar per un comerç més petit i de proximitat", diuen.

En un món en què cada cop tenim més productes fets a milers de quilòmetres d'aquí i en sèrie, les motxilles de proximitat 'made in Barcelona' s'han convertit en la resistència. Llarga vida tinguin!