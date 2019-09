Els adults també comencem curs (i també mereixem estrenar motxilla!)

Anem en bici, anem en patinet, dinem fora de casa, quan acabem de treballar passem pel gimnàs, treballem en una cafeteria amb el portàtil personal, ens emportem el carregador... Tota aquesta sèrie de realitats del nostre dia a dia fan que hàgim de sortir de casa molt carregats; això explica, al seu torn, que cada cop les motxilles siguin un complement més indispensable per a la vida urbana.

En aquest context, les marques no s'han quedat enrere i, des de fa uns anys, cada cop més afegeixen a les motxilles les últimes tendències estètiques. Tant petites marques molt especialitzades com grans firmes que produeixen massivament reserven un espai a les seves col·leccions per a les motxilles. Aquí fem un repàs del que els dissenyadors han previst per a aquesta temporada:

Eastpak

Si d'alguna cosa podem estar segurs és que veurem moltes motxilles de la firma Eastpak, que porta fabricant aquests complements des del 1952. Tot i que va començar treballant per a l'exèrcit dels EUA, ja fa temps que el seu públic són persones de totes les edats que habiten principalment les ciutats. Entre la seva extensa producció i varietat de línies destaquen especialment les que crea per a ells el dissenyador belga Raf Simons, que té en el seu historial el fet d'haver sigut director creatiu de Dior.

Enguany ha signat per a la firma nord-americana la seva última col·lecció després de gairebé deu anys de treballar junts temporada rere temporada. Així, és ben possible que aquest hivern siguin moltes les persones que decideixin comprar-se una de les resistents Eastpak que el de Limburg ha ideat. Per al seu comiat, Simons ha treballat amb materials d'alta qualitat i "acabats amb detalls únics, com els cèrcols metàl·lics on es poden penjar els 'charms'" que també ha dissenyat ell mateix perquè cada comprador es pugui penjar els que més li agradin i com més li agradin. Els models elegits han sigut la clàssica Paddle Loop, la Waistbag Loop, la Topload Loop i la Topload L Loop.

Per als que no necessitin comprar-se aquesta futura peça de col·leccionista, Eastpak té en cartera moltes altres candidates per carregar la vida a l'espatlla sense perdre l'estil. Una de bona és alguna de les Padded Pak'r Satin Downtown, modernes però sense perdre l'elegància gràcies al seu acabat setinat. Pesen 460 grams i tenen una capacitat de 14 litres. 100% veganes i amb l'esquena encoixinada, tenen dos anys de garantia. El mateix passa amb Padded Pak'r Shear Black, folrades de borreguet blanc o negre i amb compartiment per al portàtil.

Kipling

L'empresa belga que van fundar dos amics el 1987 a la bonica ciutat d'Anvers va néixer com una empresa de motxilles. Tot i que amb els anys es va anar convertint en una firma poc apta per al gust imperant entre els homes, un recent canvi de rumb creatiu ha fet que es modernitzi i s'apropi, a banda dels homes, també a generacions més joves. És a dir, una marca que segueix les tendències més enllà de reproduir els seus grans 'best-sellers'.

En la col·lecció per a la pròxima temporada destaquen motxilles com la Tamiko, un model molt complet que permet ser utilitzat tant per un jove que va a classe com per un adult, que li donarà qualsevol altre us. Amb una capacitat de 21 litres, pesa només 600 grams i està encoixinada, cosa que la fa molt còmoda. A més, té un espai específic per al portàtil i corretges amb sivella que permeten estrènyer el contingut perquè sigui més còmode de transportar. Feta al 100% de poliamida, és resistent a l'aigua i té un disseny modern que no perd la discreció.

En un altre punt estètic, més atrevit, hi ha la motxilla Seoul, disponible en tota mena de continguts i estampats. Forma part de la nova voluntat estètica de la marca, que a banda de crear novetats també vol revisar els seus arxius per aportar el seu gra de sorra a la febre 'vintage'. Entre totes les Seoul disponibles sobresurt aquesta de color metàl·lic, que amb un pes de poc més de mig quilo té 27 litres de capacitat. Té butxaques de fàcil accés sense cremallera (per portar-hi una ampolla d'aigua, per exemple) i també compartiments a l'interior. Una motxilla amb l'ordre que requereix un dia de feina però pensada també per brillar.

One Oak

Encara que a simple vista es poden assemblar a d'altres d'estètica similar, les motxilles de One Oak tenen un distintiu inconfusible, el suro. Els seus creadors han elegit aquest material perquè volen que les seves motxilles siguin una creació com més sostenible millor, cosa que que han aconseguit amb nota. El model Square Koral està fet amb polièster reciclat a partir de vuit ampolles, amb el suro de producció cíclica que tan a la vista queda i amb peces de fusta de noguer certificada. Amb 13 litres de capacitat, té espai per a portàtil i butxaca de seguretat a l'interior.

El compromís de One Oak amb la sostenibilitat és tan elevat que per cada compra que s'efectua a la seva web planten un arbre allà on el client decideixi basant-se en les campanyes de reforestació que tenen obertes –a Catalunya, per exemple, a Castelldefels– i, quan ja està plantat, envien una foto de l'arbre amb una etiqueta amb el nom que el client ha elegit. En el cas concret d'aquesta motxilla, la plantació compensa –asseguren– 17 cops l'impacte de CO2 que ha tingut produir-la i lliurar-la al client.

Saint Maniero

Pel que fa a l'elecció de motxilles és bastant habitual tenir-ne de diferents segons si son per a cada dia o per viatjar. Aquest espai de casa atapeït que implica tenir una varietat de motxilles deixa de tenir sentit gràcies a la firma alemanya Saint Maniero, que s'està començant a posicionar com una alternativa molt útil per no perdre la classe quan es viatja i a uns preus bastant competitius.

El seu model estrella és la motxilla Sempre, que com tota la resta de productes de la firma està dissenyada a Munic, on l'empresa té la seu. Per 90 euros, la motxilla és una peça molt ben pensada que pot passar de motxilla a bossa de mà sense perdre l'estil en cap de les dues versions, ja que les nanses es poden treure i amagar depenent de la funció que l'usuari desitgi. Disponible en nou colors diferents, el model Sempre té un elevat nombre de compartiments disposats de forma discreta que la converteixen en pràctica al mateix temps que moderna i elegant. Feta amb imitació de pell, és completament vegana. Les parts de tela son repel·lents a l'aigua.

Ölend

Una opció per als que vulguin una motxilla de llarg recorregut és la firma barcelonina Ölend. Atemporal estèticament i d'alta qualitat gràcies als materials, els seus models acompanyen els seus amos durant més d'una temporada, cosa que no suposa cap problema perquè la inspiració en l'excursionisme dels anys quaranta i cinquanta que ells apliquen no és gens caduca. De colors discrets i línies molt sòbries, tots els models Ölend estan fabricats de forma artesanal a Barcelona, on tenen el taller i on també ho dissenyen tot. La firma data del 2012, quan Adriana Dumon, Fran Rios i Antonio Longás la van fundar: des de llavors ha aconseguit fer-se un lloc en aquest competitiu mercat.

Entre els seus models destaquen les motxilles Holden, fabricades amb lona repel·lent a l'aigua i a l'oli, acabats de pell natural i amb un folre 100% de cotó. Està disponible en set colors i costa 62 euros. A més del model Holden normal hi ha la versió mini, i també la versió de pell, que costa 22 euros més. La firma té un llarg reguitzell de models que comparteixen sobrietat de línies i de colors. Tots els models són aptes tant per a home com per a dona i tenen la ciutat com a medi ideal.

Fjällräven Kanken

Unes de les habituals dels nostres carrers són les motxilles sueques Fjällräven Kanken, que han aconseguit seduir amb la seva particular forma i els seus colors llisos una gran massa de gent, que inclou homes i dones que van des de l'edat adulta fins a la pubertat i la infància, ja que hi ha mides pensades perquè els nens les portin per anar a l'escola. Tot i això, la marca té molta més vida més enllà del seu mític model Kanken.

Un dels seus últims llançaments han sigut les Kanken Art, que suposen un salt molt important respecte a totes les de la firma que sempre són llises. Els artistes Cecilia Heikkilä i Erik Olovsson les han reinterpretat amb la finalitat de connectar la seva aparença amb la natura, d'aquí els seus vistosos estampats. A més, aquesta col·lecció –de la qual hi ha diferents mides, algunes de les quals inclouen espai per al portàtil– destina part dels seus ingressos a la protecció i cura de la fauna i flora àrtiques. Disponibles en quatre estampats diferents, estan fetes de cotó orgànic i polièster reciclat.

Una altra possibilitat diferent a les arxiconegudes Kanken que ofereix la marca son les Ulvö, pensades per a persones que fan plans molt llargs abans de sortir de casa i necessiten més capacitat. Amb 23 litres de cabuda, n'hi ha de dos tipus: les que es tanquen amb cremallera i les que tenen una obertura que es plega i es tanca amb una sivella –cosa que resulta útil per ampliar-ne la capacitat, si cal–. Entre les seves particularitats destaquen el teixit repel·lent a l'aigua –31% reciclat– i l'esquena transpirable. Per a més comoditat porten una corretja per subjectar les nanses al pit.

Moshi

Un dels principals objectius de la gent que va carregada tot el dia és poder portar a sobre sense perill els seus gadgets tecnològics. Per aquest motiu han nascut marques com Moshi, especialitzades en el transport dels aparells que hem de portar a sobre 'per obligació'. La particularitat de Moshi és que per fer funcional i molt segur aquest transport no han rebutjat una estètica moderna i adaptada a les tendències.

Entre el seu extens catàleg de productes destaquen les motxilles. La firma –amb seus a San Francisco, Taipei, Xangai, Rotterdam i Dubai– en fabrica de diversos tipus. Tot i això, la seva especialitat són les Venturo, pensades per a executius i que incorporen antirobatori. Amb compartiments per a un portàtil de fins a 15 polzades i un altre per a una tauleta, són especialment planes, cosa que les fa idònies per posar-hi carpetes i portafolis. A més, amb la seva nansa creuada s'eviten les arrugues que deixen les motxilles tradicionals a les camises a la zona del muscle. També tenen una nansa al lateral per poder-les portar com un maletí.

La firma també fabrica el model Hexa, amb una forma bombada però igual d'elegant i apta per a diferents contextos. Destaca per la seva cremallera protegida per una cinta i un tancament contra el robatori i per una forma arrodonida que tot i estar pensada per portar-hi un ordinador portàtil també dona cabuda, per exemple, a unes vambes per anar al gimnàs.

De les més específiques contra el robatori hi ha el model Tego, que s'inspira en les bosses de visita tot i estar pensada per dur creuada com una bandolera. De fet, estèticament és molt més de tendència i molt més avantguardista que la majoria de models de la firma. A més de ser repel·lent a l'aigua, les cremalleres estan recobertes perquè tingui la màxima seguretat i el seu teixit està preparat per complicar la vida als lladres que roben fent talls a les bosses.

Henten

També minimalistes però amb un esperit més mediterrani hi ha les motxilles que fan els barcelonins de Henten. El seu projecte va néixer a Barcelona el 2012 amb la idea de portar "al màxim nivell de qualitat i disseny la genuïna Henten Bag, la motxilla original de cordons", tal com explica Mikel Cans des de la firma.

Es tracta d'una motxilla realment còmoda i pràctica que tradicionalment només existia en una versió més esportiva i de menys qualitat. De fet, habitualment es regalen aquest tipus de motxilles per la compra d'alguns altres productes. La seva decisió, però, era "llançar-la com un accessori molt més versàtil per poder-la utilitzar al llarg del dia i en qualsevol ocasió: de la rutina més informal a qualsevol esdeveniment social". És a dir, poder portar-la des d'una "reunió de treball o un passeig en bici fins a una escapada de cap de setmana".

La marca Henten produeix de forma artesanal al seu taller de Barcelona les bosses i altres accessoris. Tal com expliquen, utilitzen només "pells de gran qualitat de procedència espanyola i italiana". "No volem produir en altres continents pensant en una superproducció a gran escala, preferim ser sostenibles i responsables i mantenir-nos en quantitats que podem controlar i mimar d'alguna manera per oferir un producte realment exclusiu, resistent i durador", defensa Cans. Actualment tenen aquestes bosses fetes exclusivament de pell, i també altres models que es combinen amb teixits tècnics resistents a l'aigua.

Herschel

"El nostre objectiu és crear un producte atemporal amb molta cura pels detalls" és una de les frases de presentació de la firma Herschel, que últimament s'ha convertit en una icona dels nostres carrers. Fundada el 2009 pels germans Jamie i Lyndon Cormack, Herschel Supply Co. va adoptar el nom de la ciutat on van créixer tres generacions de la seva família. Amb seu a Vancouver, Canadà, Herschel és una marca d'accessoris globals que triomfa per les seves motxilles d'aspecte 'vintage'. De fet, amb la seva vocació retro el que volen és aconseguir que siguin estèticament atemporals i que durin anys i panys, cosa que aconsegueixen gràcies als seus acabats de qualitat.

A més de les molt reconeixibles bosses de la seva col·lecció Classic Herschel Supply, la firma canadenca ha tret també la col·lecció Studio, on viatgen a través de les tendències de cada moment fins a resultats més atrevits i diferents amb els quals tothom els identifica. També tenen una col·lecció infantil i moltes col·leccions càpsula amb artistes i altres firmes: des de Basquiat a Hello Kitty.

La col·lecció que li han dedicat a Jean-Michel Basquiat està centrada en tres obres de l'artista novaiorquès, mort el 1988. Les obres en qüestió amb reproduccions de les quals s'han estampat tota mena de bosses i motxilles són 'Per capita', 'Now's the time' i 'Skull', tres peces emblemàtiques d'aquest creador avantguardista que ha inspirat tants altres artistes. De les tres destaca per la seva productivitat Skull, amb un total de dues motxilles que mantenen tots els acabats habituals de Herschel i tota la potència de Basquiat.