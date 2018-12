Eastpak llança dues motxilles fetes amb teixit antibala

La firma especialitzada en motxilles Eastpak ha tret al mercat dues noves creacions pensades per durar "tota una vida". A través de la seva divisió LAB, que desenvolupa motxilles especials tant pel que fa al disseny com a les funcions, la firma ha creat dues bosses d'edició limitada anomenades Lifetime que tenen com a objectiu ser indestructibles: "dissenyades per mantenir fora de perill les teves coses, de manera accessible, ben organitzada i segura, i construïdes, com el seu nom deixa entreveure, perquè durin tota la vida".

Les motxilles Lifetime compten amb un teixit de niló balístic –que s'utilitza per fer armilles antibales– impermeable –per mantenir sana i estàlvia tota la tecnologia que s'hi pot portar: des de 'tablets' fins a carregadors o portàtils–, ferraments de bronze molt resistents per augmentar-ne la durabilitat i un teixit anomenat Kevlar i fabricat per DuPont pràcticament indestructible que afavoreix un consum sostenible de materials, ja que té una llarga durada i permet no haver de renovar la motxilla freqüentment. La resistència d'aquest material i el color escollit, a més, permeten que es puguin netejar amb facilitat, perquè no són elements delicats.

Les dues motxilles, tot i que segueixen la mateixa línia estètica, estan pensades per a diferents ocasions. La Bust 100 Resist està orientada per viatjar, mentre que la Floid 100 Resist sembla més aviat pensada per fer vida per dins de la ciutat. No obstant això, la resistència de les dues i alta capacitat les fa viables per a funcions de tot tipus. El preu de les motxilles, que a Barcelona es poden trobar a les botigues Blaw, és de 350 euros.