El poble nadalenc de Käthe Wohlfahrt arriba a Barcelona

Ja no cal anar fins a l'Alemanya profunda per viure el bo i millor dels seus mercats de Nadal. De fet, ja no cal ni esperar que arribi Nadal. Perquè a partir d'ara serà l'època nadalenca els 365 dies de l'any a Barcelona, gràcies a l'obertura de la botiga Käthe Wohlfahrt, una de les firmes referents de la decoració nadalenca a Europa.

Situada al cor del Barri Gòtic (Banys Nous, 15), entrar-hi és com endinsar-se en una fantasia nadalenca de principi a fi. Tota la decoració, pintada a mà i fabricada a Alemanya, emula un tradicional poblet nevat. No hi falten grans arbres decorats fins a l'infinit, així com delicades prestatgeries plenes de tota mena de detalls decoratius, com ara trencanous i figuretes de fusta fetes a mà. Fins i tot hi ha una secció amb una gran varietat de rellotges de cucut, i els dependents porten els vestits tradicionals del folklore alemany.

Un caganer de vidre

Això sí, la firma s'ha volgut adaptar a les tradicions locals i ha optat per dissenyar i posar a la venda el que consideren que és la primera figureta del caganer feta de vidre. Segons el director de la cadena de botigues, Harald Wohlfahrt, la idea és traspassar a casa nostra la tradició alemanya d'amagar una figureta de vidre dins l'arbre de Nadal perquè els nens la busquin. Altres peces amb tocs gaudinians que s'han creat exclusivament per a la botiga de Barcelona són el característic taxi groc i negre o la Moreneta, que també es poden penjar a l'arbre.

De fet, ha confessat durant la inauguració que fa quatre anys, passejant pel Barri Gòtic, es va enamorar de la botiga que fins fa poc era la centenària cistelleria de les germanes Garcia. "Em vaig dir que si mai obria una botiga a Barcelona seria en aquest establiment", assegura. El destí va fer que l'abril passat s'adonés que la cistelleria estava en venda per jubilació i, amb una velocitat i precisió al més pur estil alemany, ha aconseguit obrir la botiga a punt per a la campanya nadalenca.

Una capseta de fusta

En Harald, un afable home de cabells blancs, forma part de la segona generació implicada en aquest negoci de la família Wohlfahrt, que des del 1963 es dedica a fer realitat els somnis nadalencs de nens i consumidors. "Tots hem viscut el Nadal de petits d'una manera especial", ha explicat. I la seva no és una història qualsevol: la família va fugir de la República Democràtica Alemanya el 1956 "només amb una maleta", on hi havia una capseta de música feta de fusta típica de Nadal.

Uns anys més tard, un matrimoni de nord-americans se'n van enamorar i els en van demanar una d'igual. És així com el pare d'en Harald en va encarregar un exemplar a un majorista, però aquest li va dir que n'hi hauria de vendre deu alhora. Les va encarregar, en va donar una a la parella nord-americana i va començar a vendre'n les altres. L'èxit va ser tan gran que l'any 1977 la família va obrir la seva primera botiga a Rottenburg, i el 2000 fins i tot hi va inaugurar el Museu del Nadal.

La botiga de Barcelona, la primera que s'obre a tot l'Estat, és la número 27 de la firma. La majoria són a Alemanya, Bèlgica, Anglaterra i els Estats Units. També és present en més de cinquanta mercats de Nadal de tot el món, inclòs el Japó.

"M'agradaria poder difondre a Barcelona l'essència i el caliu que es viu a les cases alemanyes durant els vespres d'advent", ha resumit Wohlfahrt.