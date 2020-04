Sofía Vergara es converteix en imatge de Dolce & Gabbana per primer cop

L'actriu colombiana Sofía Vergara és la nova musa d'una de les línies de bosses de la col·lecció primavera-estiu 2020 de la firma italiana Dolce & Gabbana, una aliança que es va forjar fa mesos i que ara pren un caràcter solidari. És la primera vegada que la protagonista de Modern family forma part de l'univers de Domenico Dolce i Stefano Gabbana. Sobre un balcó ple de flors d'intensos colors, l'actriu posa amb una de les bosses d'un blau intens i un altre d'un to verd selva, de la col·lecció Devotion, de la marca.

En les imatges, facilitades per la firma, Vergara llueix 2 cenyits vestits amb enormes flors, un en una gamma de roses i un altre de liles, davant d'un mar en calma de fons. Segons expliquen els dissenyadors a les xarxes socials, la nova campanya de bosses protagonitzada per l'actriu "celebra la vida i la bellesa d'Itàlia". Dolce & Gabbana expliquen que amb la intenció d'enfortir "els esforços cap a la investigació científica en benefici de la salut mundial" donaran, a partir de demà, 28 d'abril, una part dels ingressos de les vendes d'aquesta col·lecció de bosses a la Universitat Humanitas per "ajudar les seves iniciatives de salut global".

En conèixer aquesta decisió, l'actriu ha reaccionat amb un comentari a Instagram explicant que "el que ja era una campanya tan especial significa ara encara més" per a ella "en saber que els ingressos es destinaran a la investigació de salut". Itàlia és un dels països més afectats per la pandèmia, on el coronavirus ha causat més de 26.000 morts i gairebé 200.000 casos de contagi des que es va iniciar l'emergència, segons l'últim balanç oficial.

Sofía Vergara va dir adeu, fa unes setmanes, a la sèrie que li va donar la fama, Modern family, que va decidir donar per finalitzada la seva història després de 244 episodis. La colombiana ara forma part del jurat del programa de televisió nord-americà America's got talent al costat de Heidi Klum, Simon Cowell i Howie Mandel.