La pinya colada celebra 65 anys amb una disputa sobre la seva creació

És un dels còctels preferits arreu del món i segons 'National Geographic' ha estat escollit en diverses ocasions com la millor beguda de platja, per davant dels mojitos o els daiquiris. La pinya colada celebra aquest mes de juliol 65 anys en plena forma tot i que es manté viva la disputa sobre el seu origen. El que està clar és que va néixer a Puerto Rico, però d'una banda, l'Hotel Caribe Hilton de San Juan assegura que va ser el seu 'barman', el porto-riqueny Monchito Marrero, qui el va crear i va firmar un certificat que l'acreditava com a tal inventor el 10 de juliol del 1954. I de l'altra, des del restaurant Barrachina asseguren que l'invent és seu.

Des de l'hotel expliquen que Monchito Marrero va estar tres mesos fent barreges, provant i descartant fins que finalment va trobar la combinació perfecta que per a ell "capturava els sabors de l'illa", segons informa l'agència Efe. La recepta original incloïa 60 mil·lilitres de rom Don Q daurat, 25 grams de crema de coco, 25 grams de nata de cuinar, 180 mil·lilitres de suc de pinya fresca, 12 grams de gel picat, un tros de pinya i una cirera.

En canvi, al restaurant Barrachina una de les parets de l'entrada de l'establiment diu que allà mateix el cambrer espanyol Ramón Portas Mingot va preparar per primer cop una pinya colada el 1963 però canviant la nata per llet condensada. "No hi ha cap disputa sobre l'origen perquè va ser aquí on es va inventar", diu el propietari del Barrachina, William Mevs.

Més enllà de la polèmica, la beguda segueix sent motiu d'orgull per a la illa, que ha exportat el còctel a tot el món.