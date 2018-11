La platja japonesa que fa embogir els 'instagramers'

Es diu Chichibuga i és una platja de la prefectura de Kagawa, a la illa de Shikoku, la més petita de les quatre illes principals del Japó i la més rural. És molt possible que no hagueu sentit mai a parlar d'aquest lloc força remot, tot i que s'ha convertit en un destí d''instagramers' d'arreu del món per l'espectacularitat del seu paisatge i les seves postes de sol, tal com explica el diari britànic 'The Guardian'.

La fama va començar quan l'autoritat de turisme de Mitoyo va organitzar un concurs de fotografia fa dos anys per promocionar la zona. La foto guanyadora era, precisament, de la platja de Chichibuga i mostrava dos nens jugant amb l'efecte mirall que creen les aigües. Allà va començar la popularitat del lloc. Paral·lelament, el fotògraf aficionat Akiyoshi Kuramoto, treballador de l'ens de turisme, va començar a penjar a les xarxes fotos de la platja des de diferents angles, a diferents hores, sempre jugant amb l'efecte mirall de les aigües. I les imatges van anar guanyant cada cop més popularitat i seguidors. Així, aquest efecte mirall que crea l'aigua quan està tranquil·la s'ha convertit en un gran reclam per a aquest lloc, que ha passat de rebre pocs turistes l'any a registrar 50.000 visitants només entre el juliol i l'agost d'aquest any, segon el diari britànic. La passió per la platja de Chichibuga és ara un fenomen global.

La majoria arriben fins aquí amb un únic objectiu: aconseguir la famosa imatge de les aigües transparents fent de mirall reflector per penjar-la a Instagram. El problema és quan les condicions meteorològiques no ho permeten, perquè aquí no es pot dir fàcilment allò de "ja tornarem l'any que ve". Si hi voleu anar, doncs, assegureu-vos que tindreu temps tranquil per poder fer la ja famosa foto de l'aigua.