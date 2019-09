Cinc polos de Fred Perry que no t'hauries imaginat mai que existeixen

Des que el tenista anglès Fred Perry va fundar la marca que porta el seu nom amb l'austríac Tibby Wegner a mitjans dels anys 40, la firma ha estat adoptada per un gran nombre de tribus urbanes. Des dels 'mods' dels anys seixanta fins als punks, els 'skinheads' i, avui en dia, molts homes homosexuals. Tot i aquesta varietat d'estètiques i haver viscut una llarga història influïda per tantes tendències, és molt habitual imaginar la firma de la corona de llorer en forma d'un polo llis de piqué amb només uns rivets de color al coll i les mànigues. Una imatge lamentablement molt restringida si tenim en compte les enormes col·leccions que presenten i les nodrides col·laboracions que duen a terme. Sobretot des que la firma va passar a mans de l'empresa japonesa Hit Union, amb base a Osaka.

En aquest sentit, són moltes les personalitats del món de la moda i les firmes amb caràcter propi que Fred Perry tria cada any per col·laborar-hi en col·leccions càpsula que donin a les seves mítiques peces nous girs estètics i les vinculin amb les tendències del moment. Aquests 'twists' se solen donar a les reconegudes caçadores Harrington, a les vambes de tela i, sobretot, al seu mític polo M12. De les últimes col·laboracions en destaquen aquests:

Tye-die

Les taques fluides de colors llampants sobre blanc, conegudes com 'tye-dye', han estat un símbol de la contracultura des dels anys 60. Un símbol que els últims anys ha tornat per omplir col·leccions d'alta gama i també de botigues molt populars. Fred Perry no s'ha quedat enrere i també ha portat aquesta estètica tan utilitzada pels 'hippies' als seus polos i altres peces. L'aproximació de la firma a aquesta tècnica de tintat ha passat per l'ús dels tons blau i rosa pastel.

Raf Simons

Una de les altres grans col·laboracions que ha fet Fred Perry últimament és amb el sempre trencador Raf Simons. Qui va ser director creatiu de Dior després de John Galliano ha portat el seu distintiu enfocament del disseny als models d'arxiu de la marca anglesa. Això ha portat el belga a reinterpretar el polo de forma subversiva en relació a com se l'ha vist sempre. Hi ha imprès digitalment fotografies per representar-hi imatges dels fotògrafs britànics Gavin Watson i George Plemper, i també els ha col·locat una corona de llorer metàl·lica penjada al pit.

Als 16 anys, Watson ja havia reunit més de 1.000 fotografies dels seus amics durant els finals dels 70 i principis dels 80. A través de les seves amistats i la música, Watson va poder documentar una generació de nois que creixien i feien servir les seves peces com una eina poderosa per expressar la seva identitat. George Plemper era un professor d'escola del sud de Londres que documentava la classe obrera britànica a través dels ulls dels seus estudiants.

Comme des Garçons

La firma japonesa amb ànima francesa Comme des Garçons també ha interpretat recentment el polo M12 de Fred Perry per a la seva línia Homme Deux. Revisitada amb la seva paleta de colors i amb les seves talles generoses, la versió de Rei Kawakubo té com a principal particularitat que té brodada dos cops la corona de llorer al pit. El coll té només dos botons.

Nicholas Daley

Cultura contemporània i artesania tradicional són dos interessos comuns de Fred Perry i Nicholas Daley, que han presentat aquest mes una col·lecció que celebra la contracultura i explora la connexió entre la música i la moda. Aquesta primera col·laboració continua la història de SLYGO, l'homenatge de Daley al paper de la seva família en l'aparició de la cultura al voltant del so del 'reggae' a la Gran Bretanya durant els setanta. Slygo era l'àlies de DJ del pare del dissenyador. Els colls amples en els polos fan referència a l'estil dels 70. També hi ha afegit cremalleres i butxaques al pit fetes de pana, un material molt popular en aquells anys a la Gran Bretanya.