Us agrada aquest bolso? Només n'hi ha 10 al món i tots són a Santa Eulàlia

Als anys 50 Hollywood es va instal·lar als estudis de Cinecittà i la Dolce Vita va arribar a Roma. Des de llavors, Bvlgari és sinònim de glamur i el seu vincle amb les estrelles de cinema és un fet. Inspirada per aquells anys que li van donar tanta grandesa, la marca romana celebra des del 12 de novembre "la màgia del 7è art" a la botiga barcelonina Santa Eulàlia, on té lloc un 'pop up' centrat exclusivament en bolsos de la firma. Es tracta del primer 'pop-up' d'accessoris que es fa a Espanya.

Fins al 26 de novembre, Santa Eulàlia, la botiga de moda de luxe amb més solera de Barcelona, posa a la venda una variada selecció de bolsos Bvlgari que té com a principal protagonista un Serpenti Cabochon, una de les icones de la casa romana. Aquest Serpenti ha estat dissenyat expressament per a aquest esdeveniment i només se n'han fabricat 10 unitats que es troben totes a la botiga. El Serpenti en qüestió, en color "rosa vidre", no es pot comprar ni en la botiga de Bvlgari de Roma que la firma té a tocar de la plaça d'Espanya.

En format bandolera, aquest Serpenti -a la imatge inferior- està fabricat en pell de napa de color rosa encoixinada. El tancament està realitzat amb l'icònic cap de serp metàl·lic banyat en or clar i esmalt color de rosa mat i rosa brillant. Els ulls d'aquest tancament estan fets d'ònix negre. La cadena està banyada també en or clar i amb una corretja de pell que li confereix més versatilitat i més comoditat d'us. La mida del bolso, que surt per 2.380 euros, és mitjana i es compon d'un únic compartiment.