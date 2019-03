El bolso (més petit que una targeta de crèdit) que ha fet embogir el món

A dins no hi caben unes claus. Ni el mòbil. Ni una targeta de crèdit. Però tot i això, els minúsculs bolsos de la marca francesa Jacquemus han fet embogir els assistents a la Setmana de la Moda de París, on el jove dissenyador francès ha presentat la seva última col·lecció, que inclou aquests petits accessoris.

Tot i que Simon Porte Jacquemus és molt jove –té 29 anys– ja ha sabut fer-se un forat en el món de la moda amb propostes cridaneres i un estil propi. I l'últim exemple s'ha vist a la Setmana de la Moda de París, que tanca les portes aquest dimarts, on el francès ha presentat la seva nova col·lecció, 'La collectionneuse'. La proposta, com en altres ocasions, s'inspira en el sud de França, on va néixer, i està plena de colors vius i impregnada d'un esperit estiuenc. De tot el que va presentar, els miniaccessoris van ser el que més sensació va causar entre els assistents a la desfilada. Les models portaven uns bolsos minúsculs que reben el nom de Chiquito –mesuren 5,2 cm– on, com a molt, s'hi pot posar una moneda, i que ja s'han convertit en tendència a París i a les xarxes.

N'hi ha que els titllen de "ridículs" i "absurds", però tot i això ja estan en venda a la web de la marca per preus molt més grans que la seva mida: 420 euros, segons publica la revista 'Smoda'. Els seus defensors diuen que són una petita obra d'art mentre les xarxes socials s'han omplert de mems i comentaris burletes al voltant d'aquestes petites bosses.

"Són bastant ridículs però els estimem!", en deia la revista de moda 'Dazed' després de la desfilada, mentre que la revista 'Elle' assegurava que aquest bolso és el nou 'it bag', tot i reconèixer que només s'hi pot posar un aurícular d'iPhone.