La moda entra a la classe de ioga

Roba còmoda, pràctica i bonica. És la filosofia que comparteixen aquestes col·leccions que proposen peces per fer ioga i que es poden utilitzar també per anar pel carrer.

Norba: aquesta marca ucraïnesa va néixer de la creativitat de dues germanes el 2018. La seva filosofia és crear peces esportives, chic i còmodes, que poden ser útils per fer esports tranquils però també per anar pel carrer. A més, aposten clarament per la diversitat corporal i volen fer sentir bé les dones de totes les talles i formes.

Believe Athletics: aquesta marca amb seu a Barcelona també neix de la creativitat de dues germanes i amb la voluntat de reduir l'impacte mediambiental de la producció de peces de roba. A més, tenen un objectiu solidari que s'expressa amb cada compra, perquè amb cada peça de roba que venen envien un kit amb material educatiu i sanitari a una dona de l'Índia.

Nike Infinalon: la multinacional de roba esportiva fa temps que elabora peces de ioga i altres esports suaus, però ara acaba de llançar aquesta nova línia en què opta per l'elasticitat i la lleugeresa dels teixits, amb un acabat sedós que fa que les peces siguin molt còmodes i suaus, portables més enllà del mat.

Alo: aquesta marca va néixer a Los Angeles el 2007 amb la voluntat de portar el ioga i els seus beneficis a tot el món. Així, més de deu anys després s'ha convertit en la marca esportiva d'algunes celebrities com Bella Hadid, Kendall Jenner i Halley Bieber. Una de les claus de l'èxit són els dissenys, originals i versàtils.

Onzie: aquesta marca també va néixer a Califòrnia i proposa peces de molta qualitat i de fabricació local. Els estampats –de fantasia, animal print o geomètrics– són un dels seus punts forts, com també la comoditat, que els fan ideals per vestir en el dia a dia, com a complement d'un altre look o com a peces bàsiques.