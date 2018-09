El 'running' dels noranta es converteix en una icona de l''street style'

Quan entres en una botiga de vambes i descobreixes que s'estan venent com a noves unes sabatilles que tu vas portar d'adolescent, et cau l'edat com un piano al cap. Ets, després de mirar un aparador, oficialment 'vintage'. Tot i això, hi ha consol. Allò que tu portaves de jove i que ara està de moda una altra vegada no és exactament el mateix. Llavors les portaves per fer esport i ara les portes per mudar, els dies de festa grossa. Tu i la resta de persones que, per exemple, acudeixen amb calçat d'aquest estil a les 'fashion weeks' que inunden el setembre.

Això Puma ho sap molt bé. Tant, que reedita joies del seu arxiu per tornar-nos-les a vendre als que ja les vam estimar i a les noves generacions, que s'han venut a l'estètica norantera però a ritme de 'trap'. L'última ocasió en què la firma ha ressuscitat alguna referència del seu arxiu ha elegit les Puma Cell Endura, que fa vint anys era una fita tecnològica ideal per sortir a fer 'footing' –recorden que abans el 'running' es deia així?– amb la seva càmera d'aire. "El 1998 Puma va presentar el primer model de sabatilles amb tecnologia Cell, que proporcionava més amortiment i estabilitat amb la utilització de poliuretà termoplàstic (TPU) configurat en un innovador patró de cel·les hexagonals. Les combinacions d'aquestes cel·les facilitaven l'amortiment i milloraven la funcionalitat de les sabatilles", expliquen des de la firma alemanya.

"Amb les seves distintives perforacions, un disseny exagerat i la tecnologia Cell, les Cell Endura s'han mantingut fidels al seu model original, actualitzant únicament els materials i utilitzant noves tècniques de producció", especifiquen a Puma, que assenyalen que l'estètica s'ha mantingut intacta. "Mantenen els detalls del funcionament tecnològic del model original, la puntera de goma i les perforacions per poder lligar els cordons. Les Cell Endura originals van ser cosides a mà, però aquesta versió ha evolucionat i presenta costures digitals. La part superior és de malla transpirable amb superposicions de davant i de cuir revestit de poliuretà, amb entresola d'EVA i sola de goma", recalquen.

Les Cell Endura estaran a la venda a partir del 4 d'octubre a les principals botigues de sabatilles i a la seva web. Definitivament, podem pensar que som una generació 'vintage', però jo prefereixo pensar que som una generació 'influencer'.