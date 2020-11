6 sabatilles d'anar per casa que no hauràs de llençar a les escombraries quan s'acabi l'hivern

La proliferació de determinats tipus de botigues de moda barata per barris i pobles ha portat molta gent a comprar-se un tipus de sabatilles d'anar per casa que quan s'acaba la temporada d'hivern estan fetes un nyap i no serveixen per a la següent. Aquesta realitat, però, es pot evitar si ens comprem sabatilles de més bona qualitat, que duren més i que, a part, també són més bones per a l'esquena i els peus, ja que les soles no es deformen tan ràpidament. Cal pensar que aquestes sabatilles tan barates normalment estan fetes de productes no biodegradables, cosa que resulta especialment destructiva si pensem que cada any en llencem unes a les escombraries. Salut i sostenibilitat en diferents mesures poden millorar depenent de les que triem d'aquestes que hi ha a continuació.

Birkenstock

La reconeguda marca alemanya Birkenstock ha aprofitat aquesta nova era de reclusió a casa, en què tots ens replantegem què portem per estar còmodes, per llançar al mercat en versió infantil les sandàlies de pell girada Arizona. En dos tons de marró, pell natural i borreguet d'ovella natural, la firma ofereix el model en versió infantil però també en versió per a adults. A més, els famosos socs que fabrica la firma, molt habituals per a l'estiu, també estan disponibles en versió hivernal, farcits de càlid borreguet d'ovella per dins.

Balbino

Aquesta firma té molta història. Tanta com les teles que serveixen per fabricar les seves sabatilles. Balbino és un projecte nostàlgic d'un model de sabatilles que hem vist des de sempre als nostres avis però que, no per això, perd l'ambició estètica de posar-lo al dia. Els fundadors de la firma s'han dedicat a recórrer Espanya en busca de restes de sèrie de drap de llana, ja que arreu de l'Estat hi ha hagut tradicionalment fàbriques on han fet aquest teixit amb molta qualitat. Amb aquestes teles recuperades produeixen les seves sabatilles, que van forrades de llana 100% a l'interior. A la seva web expliquen on s'ha comprat el teixit amb el qual han fet cadascun dels models. Per exemple, el model Mercurio està fet amb teles comprades a Sabadell.

Deichmann

Una aposta per més qualitat sense haver de deixar-nos-hi la cartera és buscar entre la generosa oferta de la firma alemanya Deichmann. De les moltes que tenen, existeix la fantasiosa opció de comprar unes sabatilles d'anar per casa de la firma Fila, que tant ressò ha agafat últimament de la mà de la moda del trap, amant dels logos antics. A la web de l'empresa alemanya s'hi poden trobar uns botins càlids i encoixinats que recreen unes vambes de la firma Fila, coneguda mundialment des que el tenista Björn Borg la va portar per aixecar les copes de molts dels seus èxits tenístics.

Camper

Fa 20 anys l'empresa mallorquina Camper va llançar el model Wabi amb el desig de crear una sabata respectuosa amb el medi ambient, utilitzant pocs components i tècniques de producció simplificades. Inspirant-se en el minimalisme japonès, Wabi es va crear específicament –expliquen– per abaixar el ritme i quedar-se a casa, una idea que ara sembla premonitòria. Les soles, de goma, estan fetes amb un 35% de materials reciclats i la tela està feta exclusivament amb llana portada del Regne Unit i de Nova Zelanda. El model Wabi, a través de la web de la firma, es pot personalitzar, escollint els colors i estampats de la llana; i els colors de la sola i de la vora.

Zara

Com la gran majoria de les marques de gran consum, Zara ha abraçat la comoditat per no quedar-se fora de la roda de vendes, ja que els seus productes d'anar a la moda pel carrer no tenen gaire mercat actualment. Tant és així que tenen tota una línia de calçat comfort que pot resultar molt útil per anar per casa. Això sí, sense perdre gens el toc chic habitual de la marca. Amb tires creuades en vellut bordeus o en color negre, aquestes sabatilles serveixen per anar per casa però també per obrir la porta a un repartidor sense perdre la dignitat.

Toni Pons

L'empresa gironina Toni Pons, especialitzada en espardenyes cosides a mà tant per a home com per a dona, té una extensa línia de sabatilles d'anar per casa. De totes destaca el model Nil-um, que resulta especialment còmode gràcies a la sola flexible i lleugera. Aquest calçat, calent perquè va tancat i perquè està fet amb feltre, s'adapta al peu perfectament malgrat la seva àmplia empenya. Compta amb plantilla extraïble amb una falca de 2 cm de gruix a la part del taló. Des de la marca recomanen agafar-se una talla més si s'acostumen a portar mitjons gruixuts.