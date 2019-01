El serrell 'baby bang' torna per conquerir el 2019

L'icònic serrell d'Úrsula Corberó a 'La casa de papel' està de moda i, segons la revista Vogue, serà l'element que marcarà l'estil d''influencers' i 'fashion victims' aquest 2019. El conegut com a 'baby bang' és el tall que es fa per sobre de les celles i ja marca tendència a l''street style' des dels primers dies de l'any. Però aquest no és l'únic senyal per predir el seu protagonisme, la xarxa social Pinterest també hi coincideix perquè ha vist com augmentaven un 51% les visites i cerques del serrell 'baby bang'.

A les passarel·les ja s'han pogut veure algunes models amb aquest tall. Però no han sigut les úniques, perquè actrius de sèries populars l'han portat, com l'esmentada Úrsula Corberó, que interpretava Silene Oliveira a la sèrie 'La casa de papel'. O l'actriu Emma Watson, que també l'ha fet seu mostrant-lo a l'última gala dels Globus d'Or.

El serrell és icònic i estètic però, compte, perquè els experts diuen que no afavoreix a tothom. De fet, diuen que es bo per als rostres simètrics i allargats. Ara, doncs, és decisió teva si et sumes a la moda o no.