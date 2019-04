Els sons de la natura del Pirineu ja són en una llista de Spotify

El soroll del bosc a la primavera, la remor del riu Fresser quan baixa i el renou del vent i la neu a 2.000 metres d'altura. Aquests són alguns dels sons que formen part de la llista de Spotify 'La banda sonora del Pirineu', que han sigut enregistrats en un àlbum que ja es pot escoltar gratuïtament a les plataformes digitals Spotify i Deezer. Al darrere d'aquest projecte hi ha La Buena, una agencia creativa de Barcelona que amb aquest àlbum vol animar la gent a tenir més contacte amb la natura, ja que l'aposta creixent per la vida urbana provoca una desconnexió cada cop més gran de la natura.

De fet, ja fa temps que es parla del trastorn per dèficit de natura, una patologia que estaria derivada de la falta de contacte amb la natura i que pot provocar problemes de salut i fins i tot depressió.

Alber Fernandez, el creatiu que va idear el projecte, explica que amb 'La banda sonora del Pirineu' buscaven "que la gent pogués relaxar-se escoltant sons del Pirineu, encara que estiguin a la ciutat, a l'oficina o al cotxe". "Cada cop ens costa més concentrar-nos per culpa de les notificacions del mòbil, els e-mails, els 'whatsapps' i els sorolls que hi ha al carrer o a l’oficina. Escoltar aquests sons de la natura ens pot ajudar a relaxar-nos i a desconnectar una estona d’aquesta hiperconnectivitat electrònica", destaca.

Cada so natural enregistrat a la BSO del Pirineu conté al títol les coordenades exactes del lloc on es va gravar. Bosc de primavera 42°16'14.0"N 2°12'38.3"E; vent i neu a 2.000 m 42°21'59.7"N 2°09’07.2”E, i asfalt per la terra 42°21'55.5"N 2°10'49.2"E són alguns dels llocs dels sons enregistrats a l’àlbum.