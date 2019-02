Obre el primer 'spa' vegà de Barcelona

Inspirat en els centres de 'wellness' dels hotels de luxe del Sud-est Asiàtic, ha obert a Barcelona Slow Spa –Consell de Cent, 391–, el primer 'spa' de la ciutat que ofereix tractaments de relaxació i bellesa per al cos i la ment amb productes 100% naturals, orgànics i vegans.

La filosofia de l'espai es basa en el moviment 'slow', un estil de vida que promou una tornada a la calma per contrarestar els efectes nocius de la nostra agitada quotidianitat. Aquesta tendència l'apliquen en tots els tractaments que ofereixen, fins i tot als de bellesa. Tal com expliquen, l''slow beauty' consisteix en una manera "integral de cuidar-se en què la bellesa està en harmonia amb el pas del temps i dona importància a uns hàbits de vida saludables per reconnectar amb el cos i la natura utilitzant productes saludables amb les persones i el medi ambient".

Entre els tractaments corporals més innovadors de la carta destaquen l'Slow Thai Oil, que combina totes les propietats del massatge tradicional tailandès i el massatge descontracturant amb olis essencials, o el Turkish Bath Foam Massage, massatge tradicional turc que fa que les tensions s'esvaeixin amb un massatge d'escuma que estimula els cinc sentits i aporta benestar. Com a tractaments facials destaca l'Slow Vegan Cleansing Facial, consistent en una neteja facial profunda amb exclusius productes orgànics i vegans. Slow Spa també ofereix tractaments facials i corporals per a embarassades, ja que els productes 100% naturals no suposen cap tipus de risc per al fetus. Aquests tractaments estan especialment indicats per augmentar l'elasticitat, la hidratació i la fermesa de la pell i, al mateix temps, per relaxar i descontracturar l'esquena i les articulacions, de manera que aporten calma i equilibri emocional i redueixen l'estrès.