Aquests són els 7 tatuatges que més triomfen

Els que s'han fet un tatuatge coneixen la sensació o, més ben dit, la temptació que el primer enceta les ganes de fer-se'n un altre. Marcar la pell amb un record, un símbol o, simplement, una figura geomètrica que representi algun moment o persona especial és el que vol la majoria quan decideix fer-ho. Poc es parla de la dimensió que tenen: n'hi ha dels que acaparen tota la cama o el braç, mentre que d'altres són simples punts o ratlles al voltant del dit.

A poc a poc, va quedant lluny la imatge negativa que arrossegaven perquè una gran majoria, sobretot gent jove, els ha normalitzat i els ha convertit en presència habitual a la pell. Ara els tatuatges que més triomfen són petites obres d'art a la pell que han començat a desbancar els de grans dimensions.

La tendència actual, segons recull la revista 'Vogue', passa pels tatuatges minimalistes, discrets i molts dels quals situats en parts del cos amagades, com l'esquena, sota el pit o entre els dits. Aquests tatuatges petits solen ser l'opció per a molts dels que s'inicien en aquest món, i d'altres s'han popularitzat perquè actrius, cantants i, especialment, 'influencers' els porten i els ensenyen a les xarxes socials. Dulceida, Laura Escanes i Chiara Ferragni són algunes de les representants d'aquesta tendència.

Fem un repàs a alguns dels tatuatges que més triomfen.

Fletxes

És potser un dels tatuatges més buscats i un dels més 'hipsters' del moment. Ja sigui una única fletxa o dues de creuades són molt valorades, sobretot, a la zona interior del braç. Dulceida, Miley Cyrus i la 'instagramer' Blanca Miró són algunes de les famoses que no s'hi han resistit.

Coordenades

Des de fa un temps tatuar-se un punt del mapa sembla que és una cosa molt romàntica. Simbolitza el record d'un lloc que no es vol oblidar, i d'això la 'influencer' Laura Escanes en sap molt. El seu tatuatge va ser una novetat a les xarxes socials i va rebre més de 90.000 'likes'.

Notes musicals

Selena Gomez porta una petita corxera al canell perquè, com diu, "és una font d'inspiració". No és l'única. La cantant Lady Gada també fa honor a la música en els seus tatuatges. L'admiració per la música és molt gran i per això aquest és un dels més buscat: des de claus de sol fins a semicorxeres.

s

L'ona marina

Els amants de la naturalesa i sobretot del mar adoren aquest tatuatge. El seu simbolisme és gairebé universal: pau i serenitat. Per això és un dels més populars i més demanats. No és estrany trobar-lo prop del turmell o sota el clatell.

Roses i flors

La cantant Aitana fa poc lluïa un nou tatuatge al braç en què un gira-sol era el protagonista, que per a ella simbolitza l'amistat. Laura Escanes també s'ha sumat a la tendència dels tatuatges de flors, però variant el tipus de flor i el significat. En el seu cas, va tatuar-se una rosa fent homenatge al seu primer llibre, 'Piel de letra'.

El triangle ‘hipster’

La model, 'influencer' i ara empresària Chiara Ferragni és una de les més seguides del planeta. Entre els múltiples tatuatges que porta, ha popularitzat el triangle, petit i al canell, que avui molta gent llueix. En el seu cas, representa un diamant.

Els cors no passen de moda

Aquests és un dels 'tattoos' més populars entre les joves quan, sovint, es tatuen per primera vegada. És petit, no passa de moda i el seu significat tampoc. Entre els dits o a prop de la clavícula són alguns dels llocs més freqüents.