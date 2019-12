Els experts en moda vaticinen (finalment) la derrota del pantaló de tub

El 2020, els pantalons texans de tub abdicaran en favor del model acampanat i es veuran en l'obligació de conviure amb vestits burgesos, bruses romàntiques i algunes peces minimalistes en clau masculina, totes aquestes fabricades amb una ètica més sostenible. Les passarel·les, les grans firmes i els dissenyadors han coincidit a oblidar-se dels pantalons de camal estret i apostar per una moda tradicionalment femenina en la qual prevalen les faldilles midi, les camises amb llaçades i els volums romàntics.

"L'estètica setantera és molt potent", ha explicat a Efe el dissenyador Jorge Vázquez, que considera que els patrons d'aquesta època són "afavoridors i elegants". La silueta cenyida en texans que va abanderar Kate Moss ha tocat fons i n'arriba una versió més folgada, com la que proposen els dissenyadors Marc Jacobs, Hedi Slimane o Stella McCartney, recull l'agència de les desfilades que s'han presentat últimament per a l'any que comença.

L'estricta silueta dels 70

Els pantalons texans de campana i cintura alta, que se cenyeixen subtilment a la cama, prometen arrasar el 2020. Es tracta d'un model que allarga òpticament la cama i que recupera l'esperit dels 70, una estètica que també es veurà en els vestits. L'any que ara comença serà el moment gloriós del texà acampanat i recte, de cintura alta i del mateix to que el que va portar Brooke Shields al seu dia per a Calvin Klein o Jennifer Anniston quan feia de de Rachel Green a la sèrie Friends.

La silueta lliure

La versió slouchy –patró desmanegat, d'efecte bombatxo als malucs i ajustat als turmells– es fa un lloc al costat del patró oversized –model ample– amb moltes butxaques i efecte desgastat. Es tracta d'una peça amb caràcter grunge, una estètica que es convertirà en una altra de les tendències que es posicionen a la meta de sortida per triomfar durant el 2020.

La nostàlgia 'grunge'

El grunge, que va néixer com contracultura als 90, torna el 2020 amb la seva versió més romàntica en què les botes militars es barregen amb vestits de llenceria i les camises de quadres, al més pur estil Kurt Cobain, combinens amb jaquetes de pell que teníem a l'armari, perquè també és el moment del reciclatge i la sostenibilitat. Al llarg del 2020 es veurà una moda femenina en clau minimalista amb apunts masculins però sexi: una barreja amb la qual ja van jugar Carolyn Bessette i Laurent Hutton i amb què van aconseguir noves fórmules estètiques que gairebé trenta anys després encara serveixen d'inspiració.

La nova sastreria

En dones es veurà el texà recte combinat amb tota mena d'americanes d'escots profunds que deixen entreveure la llenceria i també vestits jaqueta amb pantalons curts. Una nova sastreria que adquireix matisos feministes al segle XXI amb els acords d'Anthony Vacarrello per a Saint Laurent o JW Anderson per Loewe, que també aposten per gavardines de gran qualitat.

L'estètica neoburgesa

En general, es tracta d'una sèrie de peces vingudes de dissenyadors com Teresa Helbig, Victoria Beckham o Carolina Herrera amb un aspecte refinat, jovial i fresc. "Peces de gust retro que de sobte es barregen amb deliciosos volants", matisa Jorge Vázquez, que també se suma a aquesta tendència batejada com a neoburgesa i que segur que deixarà notar en les seves creacions per a Pertegaz, que l'ha fitxat recentment.