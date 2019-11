Les camises de quadres tornen amb força (i amb tota mena de quadres)

Wrangler ha presentat dins de la seva col·lecció tardor-hivern 2019-2020 una selecció de camises de quadres per a home i també per a dona combinades amb diferents colors i amb diverses tipologies de quadres. En els models de dona predomina el blau clar i el blanc de fons, tots dos colors combinats amb vermell, rosa, verd i tons més foscos de blau.

En la selecció masculina, en canvi, els colors que fan de fil conductor són el negre i els tons bàsics del denim. Amb aquests s'hi poden veure tons més enèrgics com el groc o el vermell. Tant pel que fa als homes com pel que fa a les dones destaca que les camises de Wrangler estan pensades per ser combinades tant amb texans de tall recte com amb texans cenyits.

La marca Wrangler es va llançar el 1947 com una plataforma d'innovació: crear els millors texans possibles per als cowboys. Avui en dia, Wrangler segueix creant texans, però ha canviat de target i està enfocat a un públic urbà amant de les peces de qualitat que van més enllà d'una temporada.

Actualment, la firma barreja estils d'inspiració retro que identifiquen amb acabats innovadors i tecnologies d'avantguarda. Per exemple, un denim que repel·leix la pluja o un que protegeix especialment contra el fred. No obstant, la firma continua centrant la seva estètica en detalls com els reblons de coure plans o la butxaca ergonòmica per al rellotge.