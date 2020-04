De cap a peus: l'estiu estarà farcit d'estampats blancs i vermells

L'estiu s'acosta i la primavera ja és aquí, per això els aparadors van canviant regularment –encara que sigui de manera virtual– i es van costant progressivament als colors càlids i potents que tan a gust ens fan sentir quan arriba l'estiu. En aquesta ocasió, sembla que són els estampats florals els que més ens ajudaran a oblidar aquest malson que estem vivint. Flors de totes les mides en peces de tota mena però sempre en tons càlids, sobretot en vermell, el rei d'aquesta gamma. I per si no fos prou, és transversal en diverses marques ubicar els estampats vermells sobre blanc, cosa que dona una personalitat molt superior i resta capacitat d'agradar al mainstream. O t'agrada o et sembla inspirat en les estovalles d'una trattoria de les més típiques i tòpiques. En qualsevol cas, t'interpel·la. Aquestes són algunes de les peces més potents que s'han presentat fins ara per vestir-nos quan arribi la calor:

Glamur i flors, en majúscules

La firma Anonyme Designers, nascuda el 2013 entre Roma i Barcelona, presenta per a aquesta temporada primavera-estiu 2020 vestits fluids amb estampats cridaners, que són les estrelles de la temporada. Un cop més, els vestits d'estil masculí ocupen un lloc prominent. Gairebé tant com la mida de les flors que els estampen, que tenen el color blanc de fons i unes flors vermelles de cor lila estampades que es disposen sobre la tela de manera juganera i no geomètricament. Es tracta de vestits en teixits fluids pensats per a les altes temperatures. Amb aquest mateix estampat tenen faldilles, tops i tota mena de peces. L'americana costa 109 euros i els pantalons, 85.

Estampat minúscul

Una altra opció per a aquests mateixos colors és la que fa la firma catalana Mango. Amb coll de samarreta i mànigues pel colze permet anar formal alhora que adaptada a l'estil de la temporada. L'estampat d'aquest vestit midi, que acaba amb volants, es també orgànic. La tela és polièster i costa 25,99 euros.

Tots els estampats alhora

Una altra opció és la que proposa Zara, que reuneix en un sol outfit diferents estampats. Aquesta proposta, que no es apta per a tothom, resulta afavoridora per a qui s'atreveix. Sobretot si el que es busca és aportar diverses interpretacions i volumetries a la combinació del vermell i del blanc. A la part superior, la model porta un cos d’escot ampli en punta i mànigues butllades que arriben sota el colze però que deixen les espatlles a l'aire. Costa 19 euros i està fet de polièster i cotó. A la part inferior, la faldilla es de llargada midi i porta un tall central. L'estampat floral hi és fins i tot al folre dels botons. Costa 25,95 euros.

Camises estampades

Quan arriba l'estiu, les camises es desembotonen un o dos botons en relació a l'hivern i depenent de l'atreviment de qui les porta. Aquesta bicolor vermell i blanc de Pull & Bear, que surt per 17,99 euros, recrea un estampat entre tribal africà i abstracte que resulta útil per a diversos gustos. És de la línia Join Life, que compleix els estàndards mediambientals més exigents de la Unió Europea, des de la matèria primera fins a la fabricació.

A l'aigua, també

Una samarreta blanca és, en moltes ocasions, el que ens posem més cops quan arriba l'estiu. Potser per aquest motiu és tan fàcil de portar la proposta de Springfield: un banyador a mitja cama de color blanc i vermell que recrea un estampat tropical ple de palmeres i muntanyes que recorden Hawaii. La peça, que té una petita butxaca posterior, està feta 100% de polièster, cosa que és molt útil perquè s'assequi ràpid i ens pugui servir de banyador però també de pantalons curts per anar de la platja a casa o de la piscina a la guingueta. Costen 22,99 euros.



I fins i tot als peus

La firma de calçat estival Havaianas proposa la combinació de vermell i blanc per a unes espardenyes per quan arribi la calor que imiten les tradicionals de ràfia. En aquest cas, proposen una opció que emula el seu format però que substitueix aquella sola de material natural per una de goma, més duradora i còmoda, segons expliquen. En aquest cas, l'estampat inclou motius en forma de cargol marí. Les espardenyes, fetes al Brasil, costen 29,90 euros.