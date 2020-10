Les botes militars negres seran les triomfadores dels carrers aquest hivern. Ja tens les teves?

Diuen que la moda sempre reflecteix el moment actual. Potser per això, de cara a aquest hivern les botes contundents amb reminiscències militars estan ocupant un lloc tan prominent en les col·leccions que s'han pogut veure a les últimes setmanes de la moda i també a les webs i aparadors de les firmes de moda urbana, que són les que realment ofereixen el que el carrer demana. O, si més no, fabriquen el que la gent es pot pagar i, per tant, s'acaba imposant.

De totes les modalitats de botes que s'han pogut veure en les desfilades digitals que han fet les firmes, el color que més s'ha pogut veure és el negre, potser perquè en moments de crisi els colors més inqüestionables són els que més triomfen comercialment, ja que la gent vol invertir en peces duradores i que no passin de moda. A continuació, algunes botes militars que potser podeu posar a la llista de desitjos per a aquest Nadal.

Premiata

Des del 1885, la família Mazza ha estat creant i produint sabates de qualitat reconeguda gràcies a l'excel·lència del detall amb què les fabriquen. Des de la regió italiana de les Marques, on fabriquen i distribueixen el seu calçat de tendència arreu del món, per a aquest hivern han presentat un enorme ventall de contundents botes negres fetes de pell, el seu gran aliat. Algunes amb plataforma, d'altres amb cremalleres i d'altres amb mescles de pells o amb sivelles, la firma no deixa marge per abandonar la seva web sense pecar, tant si ets home com dona. Aquest model destaca per estar fet amb pell d'oví i pel seu acabat lluminós però no xarolat.

Deichman

Amb seu a la localitat alemanya d'Essen, Deichmann va ser creada el 1913 i actualment encara pertany al 100% a la família fundadora. L'empresa és líder europea en la distribució de calçat i està activa a 31 països de tot el món. Amb aquest punt de partida, la firma teutona ofereix a bons preus les seves sabates. A la seva web en proposa unes per uns 80 euros que són de pell i van folrades de borreguet en tons grisos. Són altes, per sobre del turmell i, a la part superior, els cordons van passant per ganxos i no per forats, cosa que dona subjecció però també mobilitat. Tenen cremallera interior per calçar-se amb més comoditat. A banda de la seva web, també les venen presencialment en moltes botigues pròpies.

Prada

L'arribada de Raf Simons a Prada sembla que ha deixat la seva petjada per la foscor i la contundència de l'estil punk i rock propi del creador belga, que dissenya a quatre mans amb Miuccia Prada, autora indiscutible de l'èxit internacional d'aquesta marca. Una de les conseqüències del pas de Simons per la firma poden ser perfectament aquestes botes d'estil militar, que abans d'arribar el fred de debò ja s'han esgotat. Les botes mesclen una sola de cinc centímetres i mig amb una part superior que mescla pell raspallada amb niló, un material emblemàtic de la casa. Per 1.100 euros, les botes també venen amb una butxaqueta extraïble amb cremallera on, per exemple, qui les porti posades pot guardar-hi els auriculars.

Bershka

La firma espanyola Bershka ha apostat fort per les botes potents en negre per a aquest hivern. D'entre totes les que ofereix ara com ara potser les que més números tenen de triomfar són les que van cordades fins més amunt de mig panxell. Amb una sola dentada alta i una cremallera que facilita posar-se-les i evita haver de cordar i descordar cada cop, aquestes botes combinen perfectament amb les faldilles curtes i shorts que moltes dones joves es preveu que portin aquest hivern. Bershka també ha inclòs aquesta moda militar en el seu catàleg masculí. En els dos casos surten per 49,99 euros.

Camper

Fins i tot Camper, que sol anar molt a la seva en qüestió de tendències estètiques, s'ha acostat a l'estil militar. Ho ha fet amb el model Brutus, que combina una factura de pell 100% amb una sola de goma EVA lleugera i unes plantilles interiors encoixinades que permeten que aquestes botes que superen el turmell siguin còmodes per al dia a dia. Surten per 170 euros i, a banda de l'aplaudit model en negre, estan disponibles en altres colors i tant per a home com per a dona. Els models de colors estan fets amb nobuk.

Diesel

La firma italiana Diesel porta des del 1978 surfejant tota mena d'estètiques i de tendències del mercat. Convertida en una insígnia internacional, les grans tendències de la moda urbana estan sempre incloses en les seves col·leccions, que reuneixen des de perfums fins a ulleres, calçat i moda. Per aquest motiu, les botes negres militars no han quedat fora de les seves propostes. Unes de les que més destaquen de la seva última col·lecció són les D-THROUPER DBBZ, fetes en cuir envellit i niló. Costen 220 euros i estan fetes amb un 60% de pell bovina i amb un 40% de polièster. La sola dentada és termoplàstica i l'envelliment de la pell és artesanal.

Bosanova

La firma Bosanova, coneguda més aviat per les seves bosses, també ven sabates de tendència. Per aquest motiu no ha deixat passar el filó de l'estètica militar per a aquest hivern. La seva proposta femenina està feta del que ells denominen "pell vegana" i porta un taló de de 5,5 cm i una plataforma de 2,7. L'alçada de la canya és de 15 cm i el folre interior es tèxtil. Surten per 34,95 euros a la seva web.

Tommy Jeans

Firmes com Tommy Jeans, que tothom té associades amb una línia sport pròpia de certes classes socials dels EUA, també han abraçat la tendència de les botes negres amb pòsit militar. Amb farciment que actua tèrmicament contra el fred, les seves Mens Lace Up Boot estan fetes de pell per fora i també a la plantilla però van folrades de cotó orgànic. Disponibles a través de Zalando, costen 169 euros i hi ha 100 dies per tornar-les.

Dr. Martens

Si hi ha, però, alguna bota d'estètica militar que regna per mèrits propis són les de la firma anglesa Dr. Martens, que han estat i són encara un element imprescindible de moltes cultures urbanes. D'entre tot l'extens catàleg que presenta la firma, potser les més actuals són les que presenten una alta plataforma i que, a més, són veganes perquè no porten res fet amb cuir. Cosides amb fil negre i no groc –cosa que les fa més formals– i segellades amb la seva tècnica Goodyear, aquestes botes estan disponibles per 219 euros a la web de la marca. Es poden definir com la versió voluminosa del clàssic model 1460.