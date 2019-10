La moda s'apodera de les ulleres de vista (7 tendències a tenir en compte)

Les tendències estètiques ho van conquerint tot. Des de la roba de la llar, passant pel disseny dels aparells electrònics fins a arribar a llocs fins fa poc tan aliens a la moda com la roba esportiva o les ulleres de vista. Tradicionalment, aquestes últimes es triaven més aviat discretes i amb dissenys atemporals, fixant-se en el fet que poguessin durar molts anys i que, per tant, poguessin fer joc amb roba de tota mena i sobrevisquessin a moltes temporades. Actualment, però, les firmes d'ulleres s'han lliurat completament a les modes del carrer amb les col·leccions que treuen periòdicament, com si fossin una firma tèxtil. Tant per a homes com per a dones, cada cop més, portar ulleres graduades ja no és un càstig sinó una oportunitat d'anar a la moda i canviar d'imatge. A continuació, algunes de les tendències que més es veuran pròximament.

1- Aviador

Les ulleres metàl·liques d'estil aviador són un clàssic que ara torna amb molta força en les de vista. Més fins i tot que no pas per a ulleres de sol. Una de les firmes que les han fet seves és la nord-americana Calvin Klein, que les produeix en col·laboració amb Flexon, una firma reconeguda per la innovació tecnològica que aplica als seus materials. Amb el seu titani amb memòria de forma, Calvin Klein permet que les seves ulleres d'estil aviador es flexionin, dobleguin i torcin i tornin a la seva forma original.

El to metàl·lic en versió mat tan característic de Calvin Klein va acompanyat en aquesta col·lecció d'ulleres d'acetat que tenen un efecte degradat i d'altres que combinen el to metàl·lic amb el negre, també mat. Les formes més típiques del model aviador també agafen altres matisos gràcies a dissenys més quadrats o en tons metàl·lics menys grisos o amb reflexos coure. El doble pont típic de les ulleres d'aviador és una constant en totes.

Fundada el 1968 per Calvin Klein i el seu soci empresarial, Barry Schwartz, la firma homònima confia la producció de les seves muntures a l'empresa Marchon Eyewear, responsable de les línies de vista de firmes com Chloe, Diane von Furstenberg o DKNY.

2- Amb vidres grans

Més enllà de les estètiques concretes i models molt definits, hi ha tendències del sector que van més enllà i que són aplicables a ulleres de molt diversos tipus. Això passa pel que fa a la mida. Especialment en models pensats per a dones, aquesta tardor i hivern moltes firmes han optat per models amb vidres molt grans i en què les muntures són grans però no gruixudes.

Un dels casos més evidents és el de Victoria Beckham, que en la seva línia d'ulleres de vista i sol ha optat per formats molt grossos. La dissenyadora, que no sol equivocar-se a l'hora de caçar tendències, mescla metall en color daurat i acetat en unes ulleres de doble pont que en la part d'acetat barregen el negre llis i pla amb la profunditat que dona l'efecte 'carey', que confereix un aire retro que és elegant i sobri al mateix temps. Seguint aquesta tendència, Beckham també ofereix ulleres de pasta negres llises amb vidres molt quadrats i de mida grossa.

Des del seu llançament el 2008, la marca de moda Victoria Beckham s'ha posicionat com un referent entre les firmes amb epicentre a Londres. La marca ha rebut els elogis de la crítica i ha estat guardonada amb diversos premis del sector, entre els quals s'inclouen el de Marca de l'Any en els British Fashion Awards. El 2018 va ser nominada novament en els mateixos guardons, en la categoria de Millor Dissenyador de moda de dona.

3- Daurades però minimalistes

Habitualment, se sol relacionar la tonalitat daurada amb conceptes creatius feixucs i molt barrocs. No obstant això, una de les tendències més potents d'aquesta temporada és portar el color daurat a formes molt fines i senzilles. Ho saben perfectament els barcelonins Project Lobster, que n'ofereixen diverses a la seva web. Les més 'trendy' són aquestes que mostrem a continuació, que, tot i tenir una estètica conservadora i no ser un model innovador, resulten completament actuals d'acord amb l''street style'.

L'empresa, que comercialitza des de l'any passat els seus models en línia, ha fet fortuna amb l'enviament de models a casa dels compradors perquè se les emprovin i triïn la que els vagi millor. "Som una casa de disseny de Barcelona que crea ulleres contemporànies de manera transparent i honesta, sense intermediaris, per oferir-te un producte íntegre per un preu just", expliquen sobre la seva filosofia, que vol reduir al màxim la xarxa d'intermediaris que encareixen el preu final de les ulleres, tant de sol com de vista, sense haver de rebaixar-ne la qualitat.

4- Carei

A Project Lobster també fan una aposta potent per les ulleres de carei. Un tipus d'estampat en les ulleres d'acetat que aquesta temporada té més que un paper secundari, ja que apareix de manera aclaparadora en el ventall estètic de firmes molt diverses. Tot i que mai ha acabat de marxar, aquests models de tonalitats càlides semitransparents té molta força tant per a home com per a dona. A Project Lobster fabriquen les seves ulleres de pasta amb "un exclusiu acetat de cel·lulosa, derivat de fibres de cotó", i asseguren que els seus vidres porten "un minuciós tractament multicapa antireflectant, protecció antiratllades i un filtre 100% UV per donar una màxima protecció".

5- Transparents

Una de les altres tendències del sector de les ulleres graduades és incorporar la transparència a la muntura, no només al vidre. D'aquesta manera, s'aconsegueix un look avantguardista i transgressor però que, al mateix temps, és discret i molt fàcilment combinable amb tota mena de peces de vestir i de contextos de formalitat.

La gran quantitat de marques que s'hi han llançat fa que la incorporació de la transparència als dissenys de muntures hagi generat resultats molt variats. N'hi ha que són completament transparents, n'hi ha que ho barregen amb parts opaques negres –per generar un fort contrast– i n'hi ha que mesclen la transparència amb diversos colors de fons.

6- 'Cat-eye'

Una de les altres tendències del sector per a aquest hivern és que les ulleres femenines tinguin un acabat amb punta a l'extrem extern de la part frontal: el que es coneix com cat-eye. Aquesta tendència s'havia vist molt fins ara en el terreny de les ulleres de sol, però ara ja ha arribat a les de vista, que no l'han incorporat de manera tan exagerada com les de sol. Bershka fins i tot va dedicar una col·lecció en exclusiva a aquesta tendència però en versió solar.

Aquest tipus d'ulleres, que recorden a les d'una cambrera d'un dinner nord-americà dels anys cinquanta o seixanta, ocupen amplis espais en els aparadors de botigues i també en les webs de les òptiques.

Per exemple, la de l'empresa catalana Òptica Universitària, on ofereixen models amb aquest acabat tant en metall com en acetat. Firmes com Tous, Marc Jacobs, Gucci, Carrera, Bvulgari o Carolina Herrera incorporen aquesta estètica tan marcada en diversos models de les seves col·leccions.

7- Efecte 'reggaeton'

Actualment, l'auge de la música reggaeton ha fet que els seus intèrprets tinguin una enorme influència estètica entre els més joves, que són els que solen marcar les tendències de l'street style. Tant és així que les ulleres amb muntura a l'aire han pres una gran embranzida després de molts anys d'estar restringides a persones d'una certa edat. Figures com Bad Bunny o Maluma, que porten ulleres pràcticament sempre, han popularitzat molt aquests tipus de muntura, tant en les de vista com en les de sol. També dones de la música com Nathy Peluso.

Entre les de muntura a l'aire, les que han fet més fortuna són les que tenen les barnilles de diferents colors i materials. Fora de la muntura a l'aire, l'efecte reggaeton ha llegat al carrer una tendència cap a models més complexos i que barregen diversos estils. Entre aquestes models, per exemple, s'hi poden trobar les que barregen materials i colors diversos amb formes d'inspiració arquitectònica que no passen desapercebudes.