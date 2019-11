El xandall torna a les nostres vides ( 22 models que desitjaràs!)

El xandall ha tornat amb força a les nostres vides. Firmes cares i, a continuació, firmes barates s'han posat a presentar models de tota mena de teixits i amb tota mena d'inspiracions que en molts casos són xandalls 'stricto sensu' i, en d'altres, són creacions mixtes: a cavall del xandall 100% esportiu i la roba còmoda que et pots posar per anar a treballar o a estudiar. No està clar si ha sigut la nova efervescència de l'estètica dels noranta o la moda del running la que ha posat el xandall novament en circulació, però el que està clar és que les marques estan disposades a tot perquè en tinguem almenys un cadascú. I s'ha de dir que amb la comoditat que ofereixen i com de pràctics són, costa resistir-se a aquesta moda. Això sí, si ho fem, fem-ho bé.

Lyle & Scott i Diadora

Una de les tendències més actuals són les col·laboracions entre diverses marques. Unes aporten un segell estètic molt concret, les altres hi posen una qualitat molt determinada i al final queda un producte molt singular que permet tenir una mica de personalitat enmig de la invasió fashion dels nostres carrers que ha propiciat Instagram.

Una bona opció en aquest sentit és la que han portat a terme les firmes Diadora i Lyle&Scott, dos logotips molt arrelats als camps de futbol i que des de fa un temps han aconseguit fer-se un lloc al competitiu carrer gràcies a les seves propostes estètiques. La cultura de grada dels anys vuitanta ha sigut el fil conductor de la seva col·lecció conjunta, anomenada Young Live Forever.

El fotògraf de la campanya ha sigut Gavin Watson, conegut pel seu treball capturant les subcultures dels 80. El primer llançament d'aquesta col·laboració presenta 5 peces que fan l'ullet a l'origen escocès de Lyle & Scott, reinventant l'equipament del 2009 de l'Scotland FC, que havia creat Diadora originalment, i afegint un gir streetwear atrevit a l'icònic equipament away, presentat el 2009 per primera vegada.

Les peces estrella d'aquesta col·laboració inclouen un xandall complet amb les dues marques presents de forma cridanera –torna el xandall i tornen els logos!– i un parell de sabatilles Diadora Action remasteritzades, amb l'emblemàtica àguila daurada de Lyle & Scott al taló.

Nike

La immensitat creativa i productiva de la firme Nike fa que tingui disponibles una multitud enorme de xandalls. Tot i això, per resumir, se'ls pot separar en dos grups. Els més mainstream i els que s'ho juguen tot en el terreny estètic i no són aptes per a tots els públics. Els primers, tot i estar sotmesos als dictats de la moda, són més discrets i permeten fer-los durar més anys. Sobretot si s'opta per algun dels models que la firma comercialitza idèntics als de les equipacions d'equips de bàsquet o de futbol, perquè encara que canviïn cada any, tenen un component d'atemporalitat molt elevat. I més ara que es porta tot el que és o sembla vintage.

En el segon apartat de Nike, el de les col·leccions especials, destaquen models on la creativitat s'emporta la major part de l'interès. Tot i això, també hi té molta força l'aspecte tecnològic dels teixits, que no acaben de ser exactament els mateixos dels xandalls de tota la vida. Segurament, perquè no estan pensats per fer esport. O almenys no perquè aquesta sigui la seva opció principal.

Lacoste

Darrere del suposat classicisme de Lacoste hi ha una veritable adhesió al batec del carrer pel que fa a tendències de moda. Es nota perfectament quan s'inspecciona la part de roba esportiva de la seva web i es comprova la seva enorme extensió. Entre tota aquesta amalgama de peces esportives de tot tipus hi destaquen uns quants xandalls, que fa temps no hi haurien sigut i que ara hi són i no només com un complement. Entre les propostes de Lacoste s'hi poden trobar des de peces molt discretes fins a elements molt més rupturistes i juvenils. Sempre dins dels paràmetres de la marca, només faltaria.

Superdry

Superdry és una marca contemporània enfocada en productes de gamma mitjana-alta, que fusiona l'estil vintage amb l'art gràfic japonès i alguns tocs de moda britànica. És per tot això que aquesta marca anglesa de fundació recent –data del 2003– ha aconseguit fer-se un lloc en l'imaginari col·lectiu i en els carrers de les principals ciutats, on té botigues pròpies.

Els seus texans i camises, potser els seus productes més coneguts, no són els únics que segueixen les tendències del carrer. Per aquest motiu, la marca s'ha endinsat últimament en la producció de moda esportiva i també d'una col·lecció de roba per anar a esquiar. Les seves propostes esportives són potser de les més urbanes del mercat, amb looks que molts mil·lennials o Zetes es podrien posar fins i tot per sortir de nit.

Under Armour

La firma nord-americana Under Armour va agafar embranzida el 1999, tres anys després de la seva fundació, quan Warner Brothers va trucar el seu propietari perquè dissenyés el vestuari de dues de les seves pel·lícules. Des de llavors, la firma que va començar al soterrani de casa l'àvia del fundador, Kevin Plank, té una enorme quantitat de propostes tant per a home com per a dona. Tot i que el seu fet diferencial com a marca és la tecnologia dels seus teixits, l'estètica ha guanyat molt terreny any rere any. Per aquest motiu, presenta xandalls que abracen les tendències del carrer per portar-les un pas més enllà, però fent servir teixits amb virtuts i qualitats per sobre de la mitjana. Alguns són més discrets que d'altres, tant els més atrevits com els més discrets tenen dret a anar amb xandalls del segle XXI.

Adidas

De la inabastable producció de l'empresa d'origen alemany Adidas, el carrer n'és ple de mostres. No obstant, els últims temps han triomfat dos models de la seva línia Originals que tot i que són còmodes i permeten fer esport, el seu destí ha sigut formar part de la vida quotidiana de les persones que els han fet seus. Aquests dos models són monocolors i es diferencien entre ells pel coll de la jaqueta i el camal, uns amb goma i els altres sense. Es tracta dels models BB Tracksuit i SST Tracksuit. Estan fabricats amb polièster reciclat i són models pràcticament idèntics tan per a homes com per a dones.