Cinc ulleres de sol que no has vist enlloc (però que estan de moda...)

Des que el món es dividia entre els que portaven les Ray Ban Aviator i els que portaven les Ray Ban Wayfarer ha plogut molt. Avui dia la gran majoria de marques de moda tenen una línia d'ulleres de sol i moltes altres també de vista. Per aquest motiu, el seu enginy creatiu s'ha d'aguditzar al màxim per poder-se diferenciar a les botigues i al mercat en general. Una necessitat que les porta a extrems estètics i funcionals que resulten sorprenents i que fugen del que duu la majoria de la gent. Més i millor a disposició del client i més possibilitats de trobar alguna cosa que encaixi en els teus somnis estilístics més atrevits. Aquí, cinc exemples destacats d'aquesta temporada.

Ulleres de sol en forma de núvol

La firma francesa Chloé, fundada per l'egípcia Gabrielle Aghion el 1952, reinterpreta les seves mítiques ulleres de sol Rosie amb un disseny delicat i eteri en forma de núvol. Les lents, clarament bisellades, estan polides a mà per aconseguir un acabat llis a les vores que transmeti la sensació de lleugeresa pròpia d'un núvol.

El nou model presenta detalls fets minuciosament com els adorns metàl·lics en forma de rajos de sol que decoren el pont central o unes marques gravades en les varetes. Les varetes presenten als extrems una obertura en forma de gota, un detall que és estètic però funcional alhora, ja que permet afegir a la muntura accessoris de joieria que també comercialitza la firma. El model està disponible en color or barrejat amb blau degradat, or-marró degradat, or-groc degradat i or-rosa degradat.

Ulleres folrades de pell

L'últim disseny d'ulleres de Salvatore Ferragamo es caracteritza per una voluntat d'unir el seu glamur habitual amb l'artesania que destaca, per exemple, en la seva línia de sabateria. Presentades per primer cop a la passarel·la 'prêt-à-porter' primavera/estiu 2019, aquestes ulleres d'inspiració retro estan folrades de pell.

Amb una estructura d'acetat elaborada exclusivament a mà i embolicada completament en pell de serp karung o de vedell, les ulleres estan decorades amb un logotip daurat i brillant a les varetes, a joc amb els extrems d'aquestes. L'àmplia oferta cromàtica d'aquesta peça, abasta des dels tons clàssics i atemporals fins als colors més cridaners. Estan disponibles en marró fosc, caramel, verd, violeta, vermell i daurat.

Ulleres inspirades en un gat

La casa de moda Karl Lagerfeld ret un homenatge a Choupette, l'estimada gata del difunt fundador de la firma, que va depassar al febrer als 85 anys. Aquest model, de tall retro i semitransparent, té un frontal i silueta d'acetat multicapa, amb varetes en colors però transparents que recorda als anys cinquanta nord-americans. L'homenatge a la famosa gata del dissenyador s'evoca clarament, però, mitjançant les orelles de gat gravades en daurat a les cantonades superiors de cada vidre. L'elegant logotip nacrat de Choupette aporta un toc de brillantor en les varetes. Aquestes inimitables ulleres de sol es presenten en color menta amb vidres rosa pàl·lid.

Tot i que en aquest cas la receptora de l'homenatge és la gata, aquesta també va anunciar que seria ella qui homenatgés el seu enyorat amo. L'animal tenia un generós fons financer tot guardat per a ella que el director creatiu de Chanel durant més de trenta anys li havia anat recollint de feines extra que havien fet conjuntament.

Ulleres que floten a l'aigua

Lacoste ha presentat aquesta temporada el nou membre de la seva divertida col·lecció Junior, dedicada als nens esportistes. Es tracta d'un model que flota. Un nou parell d'ulleres de sol unisex "fabricades amb una tècnica d'injecció especial que els permet surar a l'aigua", segons expliquen des de la marca. "Perfectes per a la piscina o la platja, aquest model colorit i fàcil de portar no només flota, sinó que a més ofereix la combinació perfecta entre estètica, comoditat i funcionalitat", afegeixen. Les ulleres de sol que suren de Lacoste T(w)eens mostren el logotip gravat en les dues varetes i estan disponibles en tres colors -els tres mat-: blau, turquesa i vermell.

Ulleres amb lents de dos colors alhora

El model Calder de la firma Marni destaca per la psicodèlia de les seves formes, però sobretot per la dels seus colors. Convertit en l'estrella de la col·lecció de la firma italiana de Consuelo Castiglioni, l'estructura metàl·lica presenta una elegant forma arrodonida amb pont invertit i un efecte mirall únic en el perfil extern dels vidres. La sinuosa línia de la barra superior i les varetes completen aquest disseny que també es pot definir com avantguardista. Sens dubte una peça que confereix unicitat a qui la vesteix, però que alhora no seria la més indicada per formular un fons d'armari òptic.

La paleta cromàtica inclou el negre amb vidres verds i barra metàl·lica platejada, petroli amb vidres blaus i barra metàl·lica daurada, platejat mat amb vidres morades i barra metàl·lica rosa brillant, i or mat amb vidres fumats i barra metàl·lica groc brillant.