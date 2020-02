11 maletes per volar amb estil

Cada cop viatgem més. Ja sigui lluny o prop. Ben sovint fem escapades curtes gràcies als baixos preus dels vols i a noves modalitats d'allotjament que van agafant cada cop més pes arreu del món. Per això el valor estètic menor que abans tenien les maletes ara ha canviat i cada cop són més les persones a les quals els agrada tenir una maleta que les representi, ja que la porten sovint. Una maleta bonica i que, a més, no pesi, no es trenqui i tantes altres característiques de les que es reclamen a un objecte que es fa servir habitualment. Aquestes són les últimes col·leccions d'algunes marques especialitzades en equipatge i d'altres menys específiques però que paren cada cop més atenció als accessoris de viatge.

Tumi

Un dels noms a tenir en compte si es busca una alta qualitat i estètica pel que fa a les maletes és Tumi. La firma nord-americana, fundada a Nova Jersey el 1975, té entre les seves últimes novetats el model Alpha 3 de cabina. Aquesta maleta, apta per a viatges dins i fora d'Europa –també n'hi ha una lleugerament més gran només apta per a Europa–, inclou una innovadora entrada doble al compartiment principal que permet un accés ràpid a les pertinences a través de la part frontal. A més a més, la maleta inclou un port USB incorporat per mantenir la maleta sempre carregada –la bateria es ven a banda–, una funda per guardar els vestits sense arrugues i un exterior fet de FXT Ballistic niló. Aquest material, molt durador, patentat per Tumi té un acabat reflector ideal per quan se circula per l'exterior a la nit, cosa habitual quan es viatja i s'han d'agafar avions. Per a més comoditat, aquesta maleta rígida té quatre rodes dobles que giren 360º.

La firma permet complementar les seves maletes amb altres peces de viatge que estan dissenyades per acabar d'aprofitar l'espai i nombre de bosses que les aerolínies inclouen en els bitllets més bàsics. Per exemple, aquesta motxilla, anomenada Tumi Brief Pack i dissenyada a joc de la maleta. També del mateix teixit reflector, té múltiples butxaques i està aïllada de la pluja. Dissenyada conjuntament amb la peça anterior, és ideal portar-la sobre la maleta, ja que té una banda posterior que la fa subjectar-se a la perfecció a les barres que sostenen la nansa. La motxilla frega els 600 euros i la maleta es ven per 875.

Kipling

La firma belga ha llançat la seva primera col·lecció de maletes rígides, una modalitat de maleta que resulta molt més resistent i, sobretot, més neta i fàcil de netejar que les de tela. La fórmula de policarbonat utilitzada les fa "increïblement lleugeres", tal com expliquen des de la marca, que tenen àmplia experiència en la fabricació de peces de viatge.

A nivell d'usabilitat compten amb un element definitiu en aquest sentit, ja que disposen de 4 dobles rodes amb rotació de 360 graus, cosa que permet que rodin millor i que bolquin menys. A més, són resistents a l'aigua i estan equipades amb un cadenat aprovat per la TSA i una nansa amb sistema multietapa ajustable. Per fora estan disponibles en nou colors i, per dins, estan recobertes d'un teixit imprès amb el mapa d'Anvers, el lloc de naixement de la firma.

La firma disposa d'altres peces d'equipatge complementàries a joc amb aquest tipus de maletes, anomenades Curiosity S i que surten per menys de 200 euros. Per exemple, la motxilla Kiryas, la ronyonera Fresh o la bossa Onalo de color gris carbó i amb una mida pensada per a una escapada de cap de setmana.

Rains

Per viatjar no és obligatori rodar. Però sí que és obligatori portar les nostres coses ben protegides. Això ho saben perfectament a la firma Rains, especialitzada en productes de vestir i bosses contra la pluja d'estètica bàsica però d'alta qualitat. Des del 2012 fins ara la firma escandinava ha obert botigues físiques arreu d'Europa i ha tret al mercat diverses col·leccions molt variades que disten molt del ponxo amb que va començar la seva aventura.

Un dels seus models més indicats per viatjar es el Duffel Backpack, una motxilla de 54 litres de capacitat que permet tota mena d'usos i viatges per zones on el terra no està asfaltat. La bossa compta amb cintes ajustables i desmuntables, està feta del teixit impermeable de la firma en versió mar, té un gran compartiment central que es pot dividir en dos amb un gran separador de malla i té les cremalleres impermeables. Per a més comoditat, es pot accedir a l'interior de la bossa des d'un extrem i des del centre. Resisteix una pressió de pluja de 8000 mm/cm2. També n'hi ha una mida més petita. La gran costa 175 euros i la mitjana, de 30 litres, 155. Per acabar de refinar el look de viatge, es pot conjuntar la maleta amb qualsevol de les seves peces d'abric o petites ronyoneres o totes.

FPM.IT

Per als que vulguin trepitjar fort quan passegen pels aeroports sense haver de vendre's a les marques més conegudes, Fabbrica Pelleterie Milano podria ser la seva opció. Aquesta empresa especialitzada en pell fundada el 1946 té la qualitat i l'artesania com a emblemes de la firma, que no és mundialment coneguda perquè no es dedica a fer màrqueting amb estrelles de Hollywood. El que sí que fa és invertir en innovació de materials, cosa que l'ha portat a produir maletes com la Bank Spinner 53.

Feta 100% amb alumini a Itàlia, la maleta té una nansa superior de pell i una altra de goma antilliscant al lateral. La seguretat addicional està garantida per un pany de TSA integrat i dos tancaments de papallona XL que la fan molt segura. Les rodes dobles, especialment silencioses, donen una gran estabilitat. Els interiors amb folre suau i encoixinat són desmuntables i fàcils de netejar. L’organització interna es caracteritza per dos compartiments amb butxaca de malla i dos tirants en pell. El preu és de gairebé 1.000 euros.

Eastpak

La firma Eastpak, molt coneguda per les seves motxilles, no deixa de fer passos endavant pel que fa al terreny de les maletes. Després de les de dues rodes, ara ha llançat la seva primera col·lecció de quatre rodes. Una nova línia que no es queda enrere pel que fa disseny ni tampoc amb referència a comoditats. A més, la firma nord-americana fa les seves propostes a preus competitius i ofereix la mateixa qualitat que amb les seves indestructibles motxilles.

De la seva extensa nova col·lecció en destaquen les Traf’ik 4, que són molt bàsiques i, per tant, molt més duradores a nivell estètic. Disponibles en tres mides, tenen un únic i espaiós compartiment principal, una butxaca davantera, una nansa telescòpica i ergonòmica i quatre rodes de poliuretà que no fan soroll però que són molt resistents. Estan disponibles en tres colors diferents i estan pensades per dur-les a joc amb les ja clàssiques motxilles Padded Pak'r.

Del seu últim llançament també resulta especialment atractiu el model Tranzshell. Es tracta d'una gamma de maletes híbrides i semirígides fetes d'escuma EVA modelada posteriorment plastificada amb els singulars teixits Eastpak. Les Tranzshell estan pensades per oferir una protecció superior per a les pertinences que s'hi transportin, perquè són mot robustes a pesar de la seva lleugeresa. A més, inclouen un compartiment doble amb butxaca interior i corretges de tela, rodes de lliscat suau que donen més llibertat de moviment, diverses nanses i pany TSA integrat. Estan a la venda en quatre mides i quatre colors. Costen entre 100 i 200 euros depenent de la mida.

Pangea

Per a les persones que tinguin dubtes sobre el tipus de maleta que necessiten o si potser en necessiten més d'una, una bona opció és deixar-se assessorar. En aquest sentit destaca tota l'oferta que tenen disponible a les botigues Pangea The Travel Store, que col·laboren amb la web elequipodeviaje.com i que ofereixen diverses modalitats de maletes de les marques més reconegudes, des de Roncato fins a Samsonite o American Tourister. A Barcelona tenen una botiga a Rambla de Catalunya número 23.

Allà, per exemple, s'hi poden trobar models com aquesta Samsonite de color groc, que surt per 220 euros i està fabricada en polièster i recoberta exteriorment de tefló, que es neteja fàcilment i és impermeable. Pesa 3,1 quilos i té una capacitat de 50 litres. A més, porta un reforç posterior encoixinat per fer menys feixuga la càrrega a l'esquena. Forma part de la col·lecció Paradiver Light de la firma i costa 220 euros.

També hi ha models que surten per molts menys diners. Per exemple, aquesta maleta de cabina de quatre rodes de la firma Gladiator. Amb una combinació de seguretat de tres xifres, es tracta d'una maleta rígida amb una capacitat de 37 litres que no és expansible. És ideal per a estades curtes en què no s'hagin de fer compres. Té quatre rodes dobles, cosa que la fa molt fàcil de portar i només costa 55 euros.