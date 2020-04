21 peces ideals per vestir-nos durant el confinament

El covid-19 ens ha obligat a tancar-nos a casa per al nostre bé i el de la resta de la societat. Això ens ha obligat a canviar moltíssimes coses del nostre enyorat dia a dia, que esperem recuperar aviat. Mentrestant, la vestimenta ha sigut un dels elements que més s'ha vist modificada perquè, si hem d'estar-nos tot el dia a casa, almenys volem estar còmodes. Tot i això, cal tenir en compte que estar només còmodes no és hàbil per a una reclusió llarga, perquè també ens hem de veure afavorits perquè no ens passi –tanta– factura emocional. A més, també hem de tenir en compte que estar-nos dins de casa no significa que no ens vegi ningú. Les videoreunions de la feina, les –a vegades inesperades– trucades de Facetime i les ara tan populars cites del House Party fan que hàgim d'estar una mica presentables. Aquí deixem algunes propostes –totes disponibles en línia a les webs de les marques– per aconseguir-ho:

Aquest jersei de color blanc trencat de Zara permet estar còmode i elegant a qui se'l posi. És de punt i de coll rodó, el detall frontal de la butxaca i les sivelles de les mànigues el diferencien d'un simple jersei llis i avorrit. Surt per 29,95 euros i hi ha una faldilla de canalé a joc.

Una bona opció –tant per a home com per a dona– és una camisa de punt, que no obliga als rigors de la camisa de tela clàssica, menys còmoda i molt més fàcil d'arrugar-se. Amb aquesta estàs igual de presentable i més còmode. A Zara la tenen amb botons de dalt a baix i 100% cotó per 29,95 euros. També hi és en versió de màniga curta. El blanc forma part de la recomanació, perquè és un color que dona pau i això aquests dies fa molt falta.

Una opció menys formal, però igual de vàlida depenent de la feina que tinguem, és una de les camises de sargé de Quicksilver. Aquesta en gris, que surt per 53,99 euros, s'arruga molt menys que les camises tradicionals i és discreta i apta per a qualsevol Facetime inesperat. Té un tall recte i ample que permet posar-se còmodament una samarreta a sota i, de cara al bon temps, no posar-s'hi res. Quan acabem el confinament pot ser una molt bona peça de fons d'armari. Sobretot per la qualitat dels acabats d'aquesta firma.

La firma nord-americana Quicksilver ha aconseguit que el teixit polar deixi de semblar només un teixit nascut per folrar jaquetes que et posaries per pujar al Puigmal. Han portat aquesta tela fins a un altre nivell estètic aplicant-hi la tan de moda tècnica de color tie-dye, que tant es va veure als noranta i que ara ha tornat amb força. Aquesta jaqueta –o més aviat jersei amb cremallera– es pot trobar en format home i dona i surt per 85 euros. També cal posar-se roba per il·luminar-nos, que el panorama ja és prou fosc.

Com amb la jaqueta anterior, una opció per fer-nos pujar l'ànim és posar-nos alguna cosa de la firma catalana Desigual. Per a dona aquest jersei color-block amb puntes en horitzontal pot ser una bona opció. Sobretot perquè a banda de color té efectes brillants. Surt per 79,95 euros. És 90% viscosa, un 3% de fibra metal·litzada i un 7% de polièster. Practicitat al poder.

De la mateixa firma i per a home resulta igual d'útil per animar la nostra llarga estada a casa aquest jersei. No tant pels colors com per les seves geometries, millora l'estat d'ànim de nosaltres mateixos i dels que tenim a prop. Surt per 55,97 i és 100% acrílic.

Una altra opció vàlida pot ser posar-se un jersei llis de Dockers, com aquest de color rosa intens. Un to càlid que ens desperta i que ens recorda que ja és primavera. Els d'aquesta línia, a més, tenen la gràcia que no són ni massa gruixuts per estar per casa ni tampoc són fins com una samarreta de màniga llarga. El fet que estiguin teixits en aquest acabat en forma de vesper els fa menys esportius que una dessuadora 100% cotó i ens permet més formalitat si teletreballem i hem d'estar visibles. Escollint bé la talla, són aptes per a homes i també dones. També són disponibles en uns altres colors i surten per 69 euros.

Una altra molt bona opció per moure's amb comoditat per casa i sentir-se més vestit que amb una única peça superior són els càrdigans, que ara que no sortim poden fer la funció dels blazers amb què molts cops completem la nostra vestimenta laboral diària. A Mango en tenen un generós assortiment de tots els preus i colors. Aquest de color verd turquesa mat surt per 14,99 euros, és 100% acrílic i té els acabaments elàstics.

La firma catalana Mango també opta per càrdigans llargs d'elaboració més laboriosa que l'anterior, cosa que es nota en el preu però que val la pena. Aquest de tons terracota i fet de ganxet resulta especialment interessant per la seva transparència. Quan sortim del confinament pot quedar genial sobre una camisa. Ara pot funcionar sobre un jersei fi de coll alt o coll perkins. Val 59,99 euros.

El càrdigan també té molt de recorregut per a homes, encara que siguin més reticents que les dones a posar-se'n. A Mango també n'han fet per a ells. Són de llana de merino rentable i queden molt elegants, càlids i resulten singulars, sobretot els que tenen un acabat jaspiat. Aquest d'un to blau fosc amb coll en forma de V i botons a joc surt per 24,99 euros. Permet treballar tot el dia còmodament des de casa mentre anem fent videoconferències amb els companys de feina o els clients.

Si l'opció dels càrdigans ens sembla massa clàssica, una altra bona opció per no estar treballant directament amb samarreta és posar-nos una sobrecamisa. A Bershka en tenen unes, disponibles en tres colors –gris, caqui i teula–, que surten per 15,59 euros. És un tipus de peça que quan arriba el final de l'estiu resulta molt útil perquè es pot reaprofitar com a caçadora fina. De fet, per tallatge, a sota s'hi pot portar des d'una samarreta fins a un jersei de coll alt. Aquestes tenen un butxaca XL i les costures en contrast perquè la tela està tenyida prèviament. Estan fetes en com a mínim un 50% de cotó orgànic.

Si les exigències professionals són menys estrictes, un look ideal per estar per casa pot passar perfectament per una dessuadora. Però aquesta opció no necessàriament ens ha de convertir en una bola informe o disfressar-nos d'anar al gimnàs. A Pull&Bear, per exemple, en tenen una extensa col·lecció que per a noia donen molt de joc pels seus volants i patrons llunyans als que es pressuposen a una dessuadora. Aquest lila –100% cotó i disponible també en blanc– costa 12,99 euros.

La de ratlles navy –que sempre refina qualsevol peça–, feta en un 67% de cotó i en un 33% de polièster, surt per només 9,99 euros; i la que té estampat el quadre Els gira-sols de Van Gogh –que converteix en un fons d'armari qualsevol peça on estigui estampat– 25,99 euros. Aquesta última, a més, està feta en un 75% de cotó orgànic.

A la secció més estrictament masculina, les dessuadores de Pull&Bear ens poden servir per recordar sèries que ens ho han fet passar bé, cosa altament necessària aquests dies. Si els compromisos professionals previstos durant el confinament ens ho permeten, no està de més vestir-se de sèrie d'animació. N'hi ha moltes, però resulten especialment còmiques les de Tom & Jerry i les de Rick & Morty. La primera és dessuadora stricto sensu i costa 25,99 euros. La segona és semblant a una samarreta de màniga llarga, i costa 17,99 euros. Això sí, potser el text del print central no ajuda a desconnectar del tot de l'actualitat...

Finalment cal parlar de la part inferior de la nostra vestimenta. Tenint en compte que no es veu gaire quan fem videotrucades, però que sí que es pateix tot el dia si no és còmoda, una bona opció per treure's el pijama o els pantalons de xandall són els pantalons tipus jogger, amb goma a la cintura i també als camals. Actualment en venen totes les marques i se'n fan de tota mena de teles. Aquests blaus de H&M surten per 19,99 euros i s'allunyen del xandall perquè estan fets amb barreja de lli.

Per a les noies hi ha dues opcions molt còmodes que poden resultar útils. Els pantalons i faldilles en punt de canalé, que resulta molt còmode i actualment és tendència a l'alça. Aquesta faldilla en blanc trencat –que a banda és de la línia més sostenible de H&M, Conscious– surt per 19,99 euros. Els pantalons acampanats XL, per 29,99 euros. A més, com la faldilla anterior, tenen peces superiors a joc.

Durant aquest confinament ens veiem els peus més que mai, perquè per casa anem molts cops descalços. Per aquest motiu és bo no oblidar-nos d'escollir uns bons mitjons. Cal que siguin còmodes i elàstics perquè no ens estrangulin durant unes jornades menys mogudes que temps enrere, i que també ens il·luminin la mirada. Una bona solució és endinsar-se en les propostes de Happy Socks. L'última col·lecció que han llançat l'ha dissenyat Amber Vittoria, una creadora novaiorquesa que ha fet una col·lecció de sis mitjons que es poden portar tots amb tots. Estan inspirats en dones de cossos molt diversos i la paleta cromàtica és molt potent. Surten per 13,95 cada parell i a 39,95 la capsa de sis.