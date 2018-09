Un vestit fet amb sacs de cafè reciclats, premi al talent emergent dels premis de la moda sostenible

Moda i sostenibilitat formen un binomi que cada cop funciona millor tant a la passarel·la com a les botigues perquè el públic comença a valorar el respecte pel medi ambient. I en aquesta línia s'han celebrat, per segon any, els premis Green Carpet Fashion Awards 2018, a Milà, que premien el compromís dels dissenyadors amb el medi ambient i la sostenibilitat.

Enguany, el premi al talent emergent se l'ha endut el dissenyador italià Gilberto Calzolari per un vestit creat a partir de sacs de cafè originaris del Brasil que va comprar en un mercat de Milà. La peça està folrada amb teixit d'arxiu i adornada amb cristalls de Swarovski sense plom. El dissenyador, que durant molt de temps va treballar per a grans marques com Giorgio Armani, Valentino o Alberta Ferreti, va fundar la seva pròpia firma el 2015.

El premi al talent emergent l'atorga The Bicester Village Shopping Collection, el segell que agrupa 11 'villages' de compres entre els quals hi ha La Roca Village. Gràcies a aquest premi, Calzolari participarà a la setmana de la moda de Milà al febrer, i es beneficiarà d'un programa de 'mentorship' que ajuda, inspira i dona eines als nous creadors.

En aquesta segona edició dels Green Carpet Fashion Awards s'han entregat un total de 14 guardons i ha comptat amb la presència de 'celebrities' com Olivia Palermo, Cindy Crawford, Emily Ratajkowski, Cate Blanchett o Julianne Moore.