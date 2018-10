Quan viatjar és un art

Recórrer els paisatges infinits d'Islàndia amb un monocicle, descobrir l'illa de Tenerife sota l'aigua o explorar el Mediterrani navegant només guiats pels estels i sense cap aparell modern. Aquests són alguns dels viatges –especials, atrevits, fora del normal– que formen part d'Eldorado, un projecte de l'estudi barceloní Folch Studio, que recull diferents experiències de viatge i descoberta en suport digital i en paper.

Eldorado s’emmarca dins del concepte de postturisme, una tendència que defineix un cert perfil de persona que quan viatja no es considera un turista sinó un viatger que marxa a viure experiències. Eldorado és un projecte que engloba aquest tipus de viatgers i les seves experiències, sempre úniques i singulars, i les mostra online, amb l'ajuda de material gràfic espectacular, i en paper, ja que 11 viatges han quedat recollits en un llibre, explicats de manera molt personal.

Rafa Martínez, cap d’estratègia de marca a Folch Studio, explica que el projecte va començar perquè els venia de gust "reivindicar el fet creatiu associant-lo a espais naturals i a experiències de viatge amb una mirada postmoderna de l’entorn natural", diu. "Volíem explicar el que s’experimenta des d'una mirada més creativa i sensible, no tan descriptiva", rebla. Martínez explica que la major part dels participants del projecte "són directors creatius, artistes, gent amb certa sensibilitat que en algun moment decideixen fer un viatge singular i decideixen documentar-lo i compartir-lo amb nosaltres". "Eldorado és pura edició, els ajuda a explicar des d’una mirada fragmentada en diferents suports i moments –històries no lineals– de sensacions, anècdotes, moments, idees, entorns, escenaris que ja en la ment de la persona (el nostre lector) es constitueixen com a univers cognitiu vinculat a un viatge o experiència de viatge".

Martínez diu que el que buscaven era un projecte que els permetés "transitar per nous territoris" i en què poguessin "reivindicar la bellesa i la font d’inspiració d’un entorn natural sense estridències ni massa proclames". "Una revolució tranquil·la i assossegada fonamentada en bones històries, ben narrades, amb imatges i peces audiovisuals ben poderoses que puguin ser transmeses sense urgència".