Un xef japonès es fa viral en convertir les fruites en art

Un ganivet i una fruita (o verdura!) són suficients per guanyar-se una gran popularitat a les xarxes. És el que ha aconseguir el xef Takehiro Kishimoto, que ha demostrat una destresa particular per tallar aliments més pròpia d'un artista que d'un cuiner. El japonès, de 38 anys, ha sigut pioner en aquesta tècnica i confessa ser autodidacte en aquest particular art de dissenyar hortalisses que mig món ja admira a través d’Instagram.

Pomes, pinyes o alvocats han estat objecte de transformació i han passat de ser una fruita igual que totes a esdevenir úniques, tal com explica la cadena de televisió xinesa CGTN, que s'ha fet ressò de les creacions d'aquest xef.

L’art de tallar aliments és una pràctica comuna al Japó i, de fet, Kishimoto es va inspirar en aquest art en els seus inicis. Per als més curiosos, aquesta vella tradició prové en realitat de Tailàndia, quan els xefs reials havien de satisfer no només els paladars de la família reial sinó també la seva vista.

El xef japonès pot tardar entre 30 minuts i 3 hores a tallar i donar a les fruites i verdures formes geomètriques, florals o fins i tot algunes basades en el típic manga. Fa només dos anys que Kishimoto publica els seus treballs a les xarxes socials, però des d'aleshores que són virals. La seva delicadesa i originalitat en cadascun dels aliments en són les culpables.