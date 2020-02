Dos dissenyadors catalans creen una escenografia versallesca per a una desfilada a Nova York

El modista Christopher John Rogers és conegut perquè va ser seleccionat com un dels creatius més influents en la llista 'Forbes 30 under 30' i per haver vestit celebritats com Michelle Obama i Rihanna. I ara, a Catalunya, perquè va encarregar a l'estudi format per Sergi Sauras i Mery Garriga l'escenografia de la seva última desfilada a la Setmana de la Moda de Nova York. A més, Sauras i Garriga van confiar en una marca i un dissenyador catalans i van fer sevir la làmpara Cirio, d'Antoni Arola, produïda per Santa & Cole. "Ha sigut una oportunitat preciosa. El Christopher té una força creativa enorme i des del primer moment vam voler que estigués involucrat en el procés de disseny. Això ens ha permès desenvolupar una narrativa que reflecteix al 100% els valors que són importants per a ell", afirmen Sergi Sauras i Mery Garriga.

La proposta de Rogers s’esperava amb expectació perquè va ser l'últim guanyador del premi CFDA/Vogue Fashion Fund. L'encàrrec que van rebre Sauras i Garriga va ser el d'un espai amb un punt teatral i arquitectònic, mentre que els dissenys de Rogers es caracteritzen per fusionar conceptes aparentment contradictoris com el glamur i el pragmatisme. Així, les dones que imagina aquest dissenyador són elegants i alhora atrevides. "Vam voler treballar amb el Sergi i la Mery per la qualitat poètica dels seus projectes, per la manera amb què donen profunditat i significat a un espai a través d’un concepte, sempre mantenint una atmosfera visualment minimalista, elegant i refinada", diu la directora de marca de Rogers, Christina Ripley. Sergi Sauras és arquitecte i Mery Garriga és interiorista i dissenyadora gràfica.

L'origen de l'escenografia de Sauras i Garriga es remunta a les primeres desfilades de moda de la dècada de 1910 als salons privats de l'alta societat parisenca, on les models caminaven envoltades de cortinatges a la llum de canelobres. "La nostra proposta és una interpretació contemporània d'aquests espais clàssics on es va crear la idea de moda com l'entenem avui dia", expliquen els dissenyadors.