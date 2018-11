L'artífex dels editorials de moda més icònics de 'Vogue' es confessa a 'Grace'

A poques persones els sona el nom de Grace Coddington i, en canvi, a moltes sí que ho fa el d'Anna Wintour. No obstant, totes dues són responsables a parts iguals de l'èxit de l'edició nord-americana de 'Vogue' durant les últimes dècades. La diferència entre les dues dones és que mentre Wintour ha sigut la cara pública de la revista –cultivant el seu propi mite en films com 'El diable es vesteix de Prada'–, Coddington ha sigut la part oculta, allunyada dels focus però creant de forma incessant meravellosos editorials de moda que han enamorat la nombrosa audiència de la revista dotze vegades l'any des de principis dels 70.

Aquests editorials, que es compten per centenars des que el 1972 Coddington va ingressar a la casa, tornen ara seleccionats per ella mateixa en un llibre titulat 'Grace: Thirty years of fashion at Vogue'. L'obra, que ja va ser editada el 2002 –quan es complien els 30 anys a 'Vogue'– i el 2015, arriba ara a les llibreries de la mà de Phaidon, que el reedita per a fortuna del públic 'fashionista', entre el qual s'havia convertit en un volum "molt buscat" en el mercat de llibres 'rars' d'aquest sector, tal com expliquen des de l'editorial.

Al llarg de les seves 400 pàgines, el llibre ajunta algunes de les fotos més cèlebres editades per Coddington, realitzades pels millors fotògrafs del sector i protagonitzades per les models més seguides i aplaudides de la història de la moda. David Bailey, Cecil Beaton, Guy Bourdin, Arthur Elgort, Steven Klein, Annie Leibovitz, Steven Meisel, Helmut Newton, Norman Parkinson, Irving Penn, Snowdon, Mario Testino i Bruce Weber són alguns dels fotògrafs elegits. Entre les personalitats del món de la moda incloses en el llibre figuren Penelope Tree, la noia que marcava tendències als 60, la icona dels 70 Jerry Hall i les supermodels dels 90 Linda Evangelista, Christy Turlington i Naomi Campbell.

Però més enllà de la mitomania i de l'estètica, el llibre resulta preeminent gràcies als comentaris de Coddington inclosos en cada racó del llibre. Els comentaris donen al lector una mirada privilegiada a moltes imatges que són ja història de la moda i que van des de sessions realitzades a la Unió Soviètica i a la Xina comunista fins a la feina amb Steven Meisel per portar el 'grunge' a les pàgines de 'Vogue' als anys 90. De fet, entre les fotografies del llibre n'hi ha una de Curt Kobain i Courtney Love amb la seva filla als braços vestits de Gucci. Entre les fantasies que s'hi poden observar hi ha una Blancaneus fotografiada per Bruce Weber, en què va participar Aretha Franklin com la reina malvada. També una mescla potent pel que fa a la cultura en què Annie Leibovitz va vestir d'alta costura a París Puff Daddy i Kate Moss.

Un dels altres atractius del llibre són els pròlegs, que han estat escrits pel dissenyador/llegenda viva Karl Lagerfeld i per Anna Wintour, redactora en cap de l'edició nord-americana de 'Vogue'. Wintour hi descriu la seva companya com una "llegenda" que té el millor ull del 'fashion business'. Michael Roberts, exdirector de moda a 'Vanity Fair' i 'The New Yorker', aporta una introducció il·lustrada de 26 pàgines sobre Coddington.

Grace Coddington va néixer a l'illa gal·lesa d'Anglesey el 1941. Després de guanyar, als 18 anys, una competició de moda organitzada per 'Vogue', es va traslladar a Londres i es va convertir en 'top model' a l'escena dels anys 60. De fet, en el llibre hi ha algunes fotografies seves fent de model on es pot veure la seva destresa també en aquest ofici que tan ràpid va abandonar tot i haver aconseguit molt de renom i, entre d'altres, ser l'ambaixadora del mític perruquer Vidal Sassoon. El 1968 va iniciar la seva carrera a l'altre costat de la càmera com a directora júnior de moda a l'edició britànica de 'Vogue', de la qual també s'han inclòs algunes fotografies.

La gal·lesa es va mudar a Nova York el 1987 per treballar amb Calvin Klein i l'any següent es va incorporar a la versió nord-americana de 'Vogue' quan la va trucar Wintour perquè formessin equip. Actualment, amb 77 anys, hi segueix treballant com a directora creativa. Pròximament està previst que estreni un programa de televisió d'entrevistes anomenat 'Face to Grace'.