Els 'looks' de Rosalía que et deixaran amb la boca oberta

Són dies intensos per a l'estilista Cris Quer, la responsable de vestir Rosalía als videoclips dels temes 'Malamente' i 'Pienso en tu mirá', produïts per Canada, que ja sumen gairebé 20 milions de reproduccions a Youtube. Cris Quer està immersa en el rodatge del nou espot d'Audi, que apareixerà a la tardor, i ha respost les preguntes de l'ARA per correu electrònic i després d'una jornada probablement esgotadora: "Per vestir la Rosalia teníem molt clar que havíem de ser coherents amb la seva imatge i amb qui és ella. Per això vam voler unir dos estils que la representen perfectament: el món més urbà amb 'looks' més 'chandaleros' i alhora crear estilismes que ens acostessin a la seva part mes flamenca", afirma Cris Quer. "Com a estilista et fixes en tot –afegeix–, en una pel·lícula (l'última que he vist, 'The Florida Project', és un regal per als ulls!), en algú que et creues pel carrer, en una imatge que et crida l'atenció a Instagram, en les desfilades de les grans marques, en una samarreta vella de la teva mare... Però crec que el més important com a estilista és adaptar-te a qui estàs vestint".

Repassem els 'looks' més destacats dels videoclips de 'Malamente' i 'Pienso en tu mirá'

'Malamente'

Rosalía, 'Malamente'

La jaqueta groga de pèl és una de les peces 'vintage' que Rosalía porta al videoclip de 'Malamente'.

"Treballar amb la Rosalia és molt fàcil, té una màgia brutal i una sensibilitat extraordinària", explica Quer. "En tots dos vídeos –afegeix–, tant el meu equip, que és meravellós, com jo vam poder treballar amb total llibertat creativa. Vam tenir moltes reunions prèvies tant amb el director, Nicolás Méndez, de Canada, com amb la resta de departaments. El director, que tenia les idees molt clares, ens va guiar a tots per crear una estètica conjunta que acompanyés la historia". A més, Canada també va fer tres videoclips d'El Guincho, el productor del nou disc de Rosalía, 'El mal querer', que apareixerà després de l'estiu. El primer, titulat 'Los Ángeles' i amb la producció de Refree és un homenatge al flamenc.

En aquest enllaç podeu llegir la crònica de Xavier Cervantes del concert de Rosalía a l'última edició del Sónar.

Rosalía porta una granota de pell d'Olga Macià a l'escena de 'Malamente' que transcorre en un taller mecànic.

El brodat de les banderilles va fer-se expressament per al videoclip de 'Malamente'.

Per començar a treballar, Cris Quer i els membres del seu equip van fer una tria àmplia de peces: "Des del departament d'estilisme vam fer una gran selecció de roba 'vintage', peces de marques diverses i, sobretot, de dissenyadors catalans i espanyols que ens semblaven interessants, per dissenyar els 'looks'".

Rosalía amb un conjunt de pèl vermell de María Escoté al videoclip de 'Malamente'.

Precisament la primera feina de Cris Quer va ser treballar com a assistent de María Escoté: "Vaig estudiar disseny de moda a l'actual Escola Superior Oficial de Disseny de Barcelona, i en els meus primers anys vaig dedicar-me a la moda exclusivament. Durant els anys que vaig treballar amb María Escoté vaig aprendre molt, sobretot les setmanes prèvies a les desfilades. Vaig començar a treballar en el món de la publicitat i els videoclips després d'estudiar un màster de vestuari per a cinema, televisió i audiovisuals". Cris Quer guarda un record d'especial d'alguns dels seus treballs: "El videoclip de 'True romance', dels Citizens, perquè va ser un dels primers; el monstre de flors que vam dissenyar per a l'espot d'Easy Jet, i també els vídeos d'Instagram, perquè són molt 'loquis' i creatius, i la bogeria de rodatge que va ser 'Tomorrowland' per la quantitat de personatges i situacions diferents que hi havia. Cada projecte és especial i l'agafem amb moltes ganes". 'Tomorrowland' és una de les grans produccions de Canada, com també va ser-ho el videoclip de Justice 'New land'.

'Pienso en tu mirá'

"Crec que una bona cançó ha d'anar acompanyada d'un gran vídeo, i en aquest cas de 'Malamente' i 'Pienso en tu mirá' la combinació és perfecta. Els videoclips potencien el talent de la música de Rosalía".

A l'hora de definir la seva imatge com a artista, Rosalía treballa amb la seva germana Pili, coneguda a Instagram com a @daikyri, i que també va col·laborar en la selecció dels estilismes dels videoclips de 'Malamente' i 'Pienso en tu mirá'.

"La Pili sempre l'acompanya i l'assessora en tots els seus vídeos i actuacions. Les dues fan una parella increïble i des del principi va haver-hi molt bon rotllo. La Pili ens va ajudar portant algunes de les peces estrella de la Rosalia i, sobretot, amb els accessoris i la joieria, que són supercaracterístics d'ella", afirma Cris Quer.

Al vídeo de 'Pienso en tu mirá', Rosalía torna a portar peces 'vintage', com la jaqueta de pèl de la imatge, que és d'una amiga de l'estilista.

Els pantalons de xandall blaus són de la marca Maria ke Fisherman.

ADVERTÈNCIA: L'últim 'look' del reportatge és un espòiler. Si encara no l'has vist, ara pots mirar el videoclip de 'Pienso en tu mirá':

'Pienso en tu mirá' de Rosalía

Els pantalons amb campana de volants del final són de Victor von Schwarz.