Menjar tapes a l'antiga casa d'un alcalde de Terrassa

Les antigues famílies senyorials de Terrassa acostumaven a viure al passeig Comte d'Ègara. Els seus habitatges, datats a l'entorn del 1900, estan catalogats. Un d'ells és ara el restaurant Viu, del grup Tapiñas, i la interiorista Elia Felices va convertir en virtut les limitacions que li imposava la impossibilitat de modificar la distribució del local i d'alterar l'ebenisteria i els detalls decoratius, com ara les motllures de guix del sostre. "Un dels factors que marca el caràcter dels projectes és la sintonia que tens amb el client. Ens vam entendre molt bé amb la propietària del Viu, que ja té dos restaurants més. Ella volia un projecte fresc, perquè el Viu és un restaurant de tapes. I des del moment que vaig veure el local em va agradar molt, i vaig tenir molt clar que en volia conservar la identitat al màxim possible", explica Elia Felices.

Abans del Viu ja hi havia un altre restaurant a la finca. El nom del nou establiment va ser un dels punts de partida a l'hora de dissenyar l'interiorisme. Per això la referència a la fusta i la presència de vegetació –natural i representada– com a elements vius hi tenen un rellevància especial.

A l'entrada el protagonista és un mural de flors fetes amb plats de La Cartuja de Sevilla. La decoració dels plats també és floral. "És l'abstracció d'un jardí. És un element creatiu i que crida l'atenció i alhora no té molt volum per no molestar quan entres al restaurant", diu Felices.

A la zona de l'accés hi ha el bar i la cafeteria. L'edifici té dues plantes, i a la planta baixa també hi ha salons, una terrassa interior i una altra d'exterior. A la primera planta hi ha salons privats.

Un dels reptes que tenia Elia Felices era harmonitzar un espai senyorial amb un restaurant de tapes i on també se serveixen esmorzars i berenars. "He volgut integrar el caràcter senyorial del local en el confort que donen les plantes i l'estètica de la nostra intervenció".

"Vull que els clients tinguin la sensació que són en un espai domèstic, en una casa senyorial on serveixen menjars. Això és molt important", diu Felices.

L'objectiu d'Elia Felices a l'hora de combinar cadires diferents en un mateix espai és donar-li un caràcter amè. "Un edifici senyorial és molt seriós i jo havia d'aconseguir que la gent s'hi sentís còmoda".

Abans del restaurant Viu, Elia Felices va treballar en la rehabilitació d'un altre edifici emblemàtic a Puigcerdà, una finca del començament del segle XX a la plaça dels Herois.

Al restaurant Viu, les parets i elements com una llibreria de nova creació estan pintades d'un mateix color -anomenat 'taupe', del francès "talp", entre el gris i el marró- per donar unitat als diferents espais del restaurant. Perquè tingui un aire domèstic, Elia Felices va decidir col·locar sofàs al menjador principal, la tapisseria dels quals és de la casa Gancedo.

Els murals amb fulles de palmera de la casa Coordoné donen continuïtat a les plantes que hi ha en diversos punts del local. A diferència del paper pintat, que obliga a adaptar-se a les dimensions del paper, els murals donen la possibilitat d'ampliar les dimensions del motiu decoratiu. L'autora de la gràfica del mural és la il·lustradora Lara Costafreda.

Una sanefa de rajoles introdueix la natura als servei i els dona color.

L'escala senyorial és un dels elements més destacats de l'interior. "És espectacular, no la vaig voler pintar perquè es pogués apreciar en el seu estat original", explica Felices.

Els llistons de fusta són un altre dels elements que Elia Felices va servir per evocar la vivor de la natura. El restaurant també inclou una sala de jocs per als més petits.

La vegetació torna a ser present en el tendal de la terrassa exterior.