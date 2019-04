Ajoblanco, cinc anys de cuina de producte i ànima nocturna

Ja han passat cinc anys des que el restaurant Ajoblanco va obrir al concorregut carrer Tuset, amb alta densitat d'homes de negocis durant el dia i de joves amb ganes de festa a la nit. El buc insígnia del Grup Lombardo ha aconseguit en aquest temps fer-se un lloc en aquell competitiu carrer amb ofertes gastronòmiques de renom com la del Feroz o un restaurant de Carles Abellan.

L'Ajoblanco, ubicat on anys enrere hi havia el Bocaccio, mira enrere amb una decoració amb tocs 'vintage' i retro –'made in' Lázaro Rosa-Violán, que es va inspirar en els anys 20 nord-americans–, però mira endavant amb una carta plena de plats de tendència que no oblida els grans clàssics de la cuina de mercat, de la qual té el producte com a emblema. I és que el producte de primera és, tant per als plats més tradicionals com per als que més triomfen últimament, la principal preocupació a la cuina, tal com es demostra al paladar. Aquesta mescla entre plats de sempre –presentats modernament– i plats que han arribat per quedar-se des d'arreu del món és la que fa que el restaurant sigui un lloc de consens, on un variat i nombrós grup d'amics pot trobar satisfacció individual i col·lectiva.

Tal com expliquen els responsables del local, la carta s'elabora "en funció de la disponibilitat de productes". Un punt de partida per proposar al client tapes clàssiques com els calamars de platja –amb un allioli suau i ratlladura de llima marinada per sobre–, unes croquetes de pernil –molt intenses i corpulentes– o de gorgonzola, un pop 'a feira' –molt demanat!– i l'amanida amb ventresca de tonyina.

També destaquen entrants absolutament en tendència a tots els llocs de moda de la ciutat, com el 'ceviche' –que ells fan amb reig–, el carpaccio de vedella, el wok de verdures i gambes estil thai o el caneló de salmó i gambes, una forma suau d'encarar la nit si toca sortir a ballar a alguna discoteca del voltant.

No obstant, el local té bones referències pel que fa als arrossos, dels quals ofereix tots els bàsics: des del del senyoret fins a la paella de peix i marisc feta amb arròs de Pals, passant també per un nou clàssic a casa nostra com el risotto de calamarsó amb arròs venere.

Amb els plats principals és on més clar queda que juguen a la lliga del producte, amb peixos i talls de carn de primer ordre. Per exemple, s'hi pot trobar turbot, que cuinen a la donostiarra, tàrtar de tonyina amb guacamole –acompanyat de flors i amb unes racions generoses–, el pop a la graella –amb un parmentier fet amb 'pimentón de la vera'–, la mitjana de vaca vella de Girona, l'entrecot amb salsa Jack Daniels o la 'tagliata' de bou.

La proposta d'Ajoblanco no s'acaba a la taula, ja que també ofereix cocteleria d'autor i clàssics com mojitos, caipirinhes, margarites o daiquiris. Una proposta ideal si la visita és en nits de cap de setmana, ja que un DJ amenitza la vetllada nocturna que tot just comença. A més, per als més clàssics, es permet triar també entre una extensa llista de licors i destil·lats 'premium'.